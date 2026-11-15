

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، در این مراسم مجید پارسا مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: محیط پیرامونی آموزش و پرورش به سرعت در حال تغییر است. امروز به همین بهانه این هنرستان خشت گذاری می‌شود که آینده دانش آموزان را بسازیم. یکی از تکالیفی که در برنامه هفتم در حوزه آموزش و پرورش مشخص کرده، توسعه هنرستان مهارت آموزی است. در پایان برنامه هفتم بر ما تکلیف شده که ۵۰ درصد دانش آموزان پایه‌های نهم که به پایه دهم می‌روند باید به این هنرستان‌ها سوق پیدا کنند. ما در شهر تهران در حال حاضر ۴۲ درصد هستیم و توسعه این هنرستان‌ها می‌تواند به ما کمک کند.

وی افزود: ما در تهران حدود ۸۰۴ مدرسه داریم که قدمت بالا دارند. مثل همین مدرسه ملک پور که در آن هستیم که قدمت ۸۰ ساله دارد. این مدارس در برنامه تخریب و بازسازی هستند و با همین رویکرد ما یک فضای فرسوده را به هنرستانی نوین تبدیل می‌کنیم.



همچنین مصطفی آذرکیش معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: اینکه در منطقه ۱۲ با بافت تاریخی و سنتی، هنرستانی قرار است ایجاد شود که نگذارد فرزندان این منطقه با فناوری‌های نوین فاصله بگیرند، ارزشمند است و نام بسیاری از خیرین ما گره خورده با عدالت آموزشی. از سال گذشته ۲۳ رشته تخت عنوان هوش مصنوعی به درس‌های دوره متوسطه اضافه شد. امسال هم آموزش معلمان برای بیش از ۲۰۰ هزار معلم برای هوش مصنوعی آغاز کردیم. هم با توجه به اسناد بالادستی و هم نیاز آینده کشورمان، ساخت چنین مدرسه‌ای در این بافت تاریخی برای ما ارزشمند است.