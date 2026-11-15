نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی: کتاب، تنها ابزاری برای انتقال دانش نیست و باید در خدمت رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی جامعه باشد.

کتاب باید در خدمت رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی جامعه باشد

کتاب باید در خدمت رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار با دست اندرکاران کتاب و کتابخوانی با تأکید بر نقش اثرگذار کتاب در تربیت فکری و اخلاقی جامعه گفت: کتاب تنها یک ابزار برای انتقال دانش نیست و غذای روح است و انتخاب و عرضه کتاب‌های متناسب با سن، سطح فکری و نیاز مخاطبان، ضرورتی مهم است.

آیت الله عبادی، با اشاره به تأثیر عمیق کتاب بر روح و اندیشه انسان گفت: همان‌طور که جسم انسان به تغذیه نیاز دارد، روح و فکر او نیز نیازمند خوراک سالم است و محتوای کتاب‌ها می‌تواند زمینه رشد فکری و اخلاقی یا انحراف انسان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه کتاب‌ها از نظر تأثیرگذاری یکسان نیستند، افزود: مسئولان حوزه فرهنگ و کتاب باید در انتخاب و معرفی آثار، دقت و کارشناسی لازم را داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز مخاطبان در کتابخانه‌های عمومی گفت: برای هر گروه سنی و هر سطح فکری و علمی باید کتاب‌های تخصصی و متناسب با نیاز مخاطب، با رعایت اولویت‌ها عرضه شود.

نیازی، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی نیز با تأکید بر نقش کتابخانه‌ها در افزایش بصیرت جامعه گفت: کتابخانه‌های عمومی نباید فقط محلی برای امانت کتاب باشند، بلکه باید به مراکزی برای پژوهش، تعمیق آگاهی و تقویت هویت ملی، دینی و فرهنگی نسل جوان تبدیل شوند.

وی افزود: تقویت سواد تاریخی و اعتقادی کودکان و نوجوانان از دوران کودکی، مانع تأثیرپذیری آنان از اطلاعات نادرست و مطالب انحرافی در فضای مجازی می‌شود.

رمضانی، سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هم با اشاره به برگزاری سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو می‌کنیم» گفت: امسال حدود ۶۰۰ برنامه فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های مختلف در استان با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برگزار می‌شود.