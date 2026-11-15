سخنگوی دیوان محاسبات کشور گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر اعطای زمین و مسکن به خانواده های دارای سه فرزند از ۳۹۲ هزار خانواده مشمول قانون، ۸۸ هزار خانواده این تسهیلات را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات، در سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: «دولت مکلف است در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به مساحت ۲۰۰ متر مربع، منطبق با ضوابط قانونی، به خانواده‌هایی که فرزند سومشان به دنیا می‌آید، اعطا کند. در این راستا، از خانواده‌ها فقط هزینه زیرسازی دریافت شود و هزینه‌ای بابت زمین از آنها گرفته نشود.»

وی افزود: ۳۹۲ هزار و ۳۷۹ خانواده برای دریافت زمن و مسکن ثبت‌نام کردند و حائز شرایط قانونی بوده‌اند که تا این لحظه ۸۸ هزار و ۲۰۳ خانواده توانسته‌اند زمین یا واحد مسکونی خود را دریافت کنند و ۳۰۴ هزار و ۱۷۶ خانوار از دریافت این تسهیلات بازمانده‌اند.»

سخنگوی دیوان محاسبات گفت: «همان‌طور که رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه هیئت عمومی تأکید کردند، ادارات کل دیوان در استان‌ها مکلف شده‌اند تا بررسی کنند که آیا این زمین‌ها واقعاً اعطا و واگذار شده‌اند یا خیر.» وی تأکید کرد که دیوان محاسبات پیگیر این موضوع است و پرونده رسیدگی برای این موضوع تشکیل شده و به‌زودی در جریان قرار خواهد گرفت. اگر این رقم را بپذیریم، نزدیک به ۲ میلیون نفر می‌توانستند امید به داشتن زمین یا واحد مسکونی داشته باشند و دغدغه ذهنی آنها در مورد مسکن برطرف شود، اما متأسفانه این اقدام به‌طور کامل صورت نگرفته است.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در امتداد قانون حمایت از خانواده، در بند «ت» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به صراحت وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که در شهر‌ها و بنیاد مسکن در روستاها، یک قطعه زمین رایگان را به خانواده‌هایی که دارای ۴ فرزند یا بیشتر (زیر ۲۰ سال) هستند، واگذار کند که اینجا نیز از ۲۵ هزار و ۶۹۱ خانواده مشمول این قانون تنها ۱۰ هزار و ۶۷۸ خانواده زمین دریافت کرده‌اند.