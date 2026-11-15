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دانشآموزان یک دبستان قدیمی در میاندورود پس از بیش از نیم قرن، در دیداری خاطرهانگیز گرد هم آمدند و روزهای نوجوانی و خاطرات دوران تحصیل را مرور کردند.
شرکتکنندگان در این دیدار، با مرور روزهای تحصیل و یادآوری خاطرات کلاس و حیاط مدرسه، از دیدار دوباره همکلاسیهای قدیمی خود ابراز خوشحالی کردند.
یکی از حاضران که تحصیل خود را از سال ۱۳۴۷ در این دبستان آغاز کرده بود، گفت: پس از سالها، تجدید دیدار با دوستان دوران مدرسه بسیار خوشحالکننده است و احساس میکنم به حدود ۵۰ سال قبل و روزهای نخست مدرسه بازگشتهام.
یکی دیگر از شرکتکنندگان نیز با اشاره به سابقه خدمت خود در این مدرسه بهعنوان آموزگار و مدیر، خاطرات دوران معلمی را شیرین و فراموشنشدنی توصیف کرد.
برگزارکنندگان این دورهمی، هدف از آن را دیدار دوباره همکلاسیهای پایه پنجم ابتدایی سال ۱۳۵۱، ملاقات با معلمان پیشین و تجلیل از مقام و تلاشهای آنان عنوان کردند.
گزارش از یداللهی