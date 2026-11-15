دانش‌آموزان یک دبستان قدیمی در میاندورود پس از بیش از نیم قرن، در دیداری خاطره‌انگیز گرد هم آمدند و روزهای نوجوانی و خاطرات دوران تحصیل را مرور کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، دانش‌آموزان یک دبستان قدیمی در طبقده میاندورود که سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ در این مدرسه تحصیل می‌کردند، پس از گذشت بیش از نیم قرن گرد هم آمدند تا خاطرات دوران مدرسه را زنده کنند.

شرکت‌کنندگان در این دیدار، با مرور روزهای تحصیل و یادآوری خاطرات کلاس و حیاط مدرسه، از دیدار دوباره همکلاسی‌های قدیمی خود ابراز خوشحالی کردند.

یکی از حاضران که تحصیل خود را از سال ۱۳۴۷ در این دبستان آغاز کرده بود، گفت: پس از سال‌ها، تجدید دیدار با دوستان دوران مدرسه بسیار خوشحال‌کننده است و احساس می‌کنم به حدود ۵۰ سال قبل و روزهای نخست مدرسه بازگشته‌ام.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز با اشاره به سابقه خدمت خود در این مدرسه به‌عنوان آموزگار و مدیر، خاطرات دوران معلمی را شیرین و فراموش‌نشدنی توصیف کرد.

برگزارکنندگان این دورهمی، هدف از آن را دیدار دوباره همکلاسی‌های پایه پنجم ابتدایی سال ۱۳۵۱، ملاقات با معلمان پیشین و تجلیل از مقام و تلاش‌های آنان عنوان کردند.

گزارش از یداللهی