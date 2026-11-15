به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی، دو کتابخانه سیار در بندرعباس و میناب آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل کتابخانه‌های هرمزگان گفت: دو دستگاه وانت، هر یک با حدود دو هزار جلد کتاب، برای دسترسی علاقمندان ساکن در محله‌های بدون کتابخانه تجهیز شد.

انوشیروان پیشدار افزود: یکی از این کتابخانه‌های سیار، هر روز در ده نقطه از شهرک پیامبر اعظم بندرعباس، مانند مساجد و مدارس و بوستان‌ها، بصورت چرخشی به مردم، خدمت رسانی می‌کند.

وی گفت: کتابخانه سیار دیگر نیز به همین شیوه در محله‌های شمالی و جنوبی شهر میناب در دسترس علاقمندان به فرهنگ کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.

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ساکنان محله پیامبر اعظم بندرعباس و محله‌های شمالی و جنوبی شهر میناب با مشاهده خودروی کتابخانه سیار می‌توانند در همان محل برای عضویت در کتابخانه درخواست دهند.