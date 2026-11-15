تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز با ظرفیت تصفیه روزانه۳۶ هزار و۶۰۰ مترمکعب و پوشش جمعیتی بیش از۲۰۰ هزار نفر در شهر‌های محمدیه، شریفیه و بیدستان، در طرح نشان‌دار مالیاتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین داراب بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با اداره کل امور مالیاتی استان، از مؤدیان مالیاتی خواست با انتخاب این پروژه، بخشی از مالیات خود را به تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه این پروژه تاکنون۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز نقش مهمی در مهار چالش‌های زیست‌محیطی، حفاظت از منابع آب و ارتقای سلامت عمومی ساکنان منطقه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ادامه داد: مشارکت مالیاتی تنها بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل این پروژه را تأمین می‌کند، اما فرصت مناسبی است تا مؤدیان مالیاتی، بخشی از مالیات پرداختی خود را به یک طرح زیربنایی و ملموس در حوزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار اختصاص دهند.

تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز با بهره‌برداری کامل، جمعیتی بالغ بر۲۰۰ هزار نفر را در شهر‌های محمدیه، شریفیه و بیدستان تحت پوشش قرار خواهد داد.