معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام ثبت‌نام بیش از ۱۱۹ هزار نفر در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت، از برگزاری این دوره با ساختار جدید، ۲۷ رشته و چهار سرفصل خبر داد و گفت: این دوره به یاد رهبر شهید و با توجه ویژه به اندیشه‌های قرآنی ایشان برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیستمین نشست خبری آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از خبرنگاران، در مرکز قرآن و عترت آغاز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی در این نشست با اشاره به ویژگی‌های متفاوت بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت گفت: این دوره با توجه به شرایط خاص و در گرامیداشت یاد و اندیشه‌های رهبر شهید برگزار می‌شود و در ساختار آن، سرفصل‌های جدیدی به‌ویژه در حوزه هنر و فناوری‌های نوین پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه تمام مراحل این دوره به‌صورت الکترونیکی و در بستر یک سامانه انجام شده است، افزود: از مرحله ثبت‌نام و صدور کارت ورود به جلسه تا برگزاری آزمون، همه فرایند‌ها به‌صورت الکترونیکی طراحی و اجرا شده و اطلاعات مربوط به آزمون نیز برای علاقه‌مندان و اصحاب رسانه در دسترس قرار گرفته است.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اختصاص جوایز ارزشمند برای گروه‌های مختلف شرکت‌کنندگان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: تلاش شده است با شفافیت کامل، اطلاعات و ضوابط آزمون در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

ارباب سلیمانی درباره زمان‌بندی آزمون نیز گفت: مهلت ثبت‌نام از شهریور تا ۱۵ آبان تعیین شده بود و شرکت‌کنندگان از ۱۶ تا ۲۶ آبان فرصت دریافت کارت ورود به جلسه را داشتند. آزمون کتبی بخش بزرگسالان ۲۸ آبان، ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود و آزمون‌های الکترونیکی نیز پنجم آذر برگزار خواهد شد. نتایج آزمون ششم آذر اعلام می‌شود و آیین اهدای جوایز در همایشی جداگانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ساختار جدید رشته‌های آزمون بیان کرد: این دوره در چهار سرفصل و ۲۷ رشته طراحی شده است که ۱۴ رشته به‌صورت کتبی برگزار می‌شود و هفت رشته از سرفصل سوم نیز به شکل الکترونیکی خواهد بود.

وی افزود: در طراحی محتوای آزمون، اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تدبر در قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از دیگر محور‌های این دوره به شمار می‌رود.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به افزوده شدن سرفصل چهارم برای نخستین بار به این آزمون گفت: در این بخش، موضوعاتی همچون قرآن و هوش مصنوعی و تولیدات چندرسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است که نشان‌دهنده تلاش برای پیوند مفاهیم قرآنی با فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هنری است.

ارباب سلیمانی با اشاره به وقفه هفت‌ساله در برگزاری این آزمون و شرایط خاص کشور اظهار کرد: با وجود وقفه ایجادشده و شرایط دشوار و جنگی کشور، تلاش کردیم این رویداد قرآنی با گستره ملی و مشارکت حداکثری برگزار شود.

وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان از میان قرآن‌آموزان مؤسسات و تشکل‌های قرآنی هستند، افزود: شرکت‌کنندگانی از ۹۳ شهر کشور در این دوره حضور دارند که این موضوع نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی آزمون و توجه به عدالت فرهنگی در توزیع فرصت‌های قرآنی است.

وی همچنین از مشارکت تشکل‌های دینی در کنار مؤسسات قرآنی خبر داد و گفت: تنوع مخاطبان از ویژگی‌های قابل توجه این دوره است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌کنندگانی با سنین و سطوح تحصیلی متفاوت، از پیش‌دبستانی تا مقطع دکتری، در این آزمون حضور دارند. حتی کودکانی در سنین پیش‌دبستانی که حافظ جزء سی قرآن کریم هستند نیز از شرکت‌کنندگان این رویداد به شمار می‌روند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام ثبت‌نام بیش از۱۱۹ هزار نفر در این دوره گفت: حدود ۸۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین برای برگزاری آزمون، ۳۸۴ حوزه در نظر گرفته شده است.

ارباب سلیمانی در ادامه با قدردانی از همراهی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها در اجرای این رویداد قرآنی گفت: این مجموعه‌ها از ابتدای شکل‌گیری و آغاز فرایند برگزاری آزمون همراهی و همکاری مؤثری داشته‌اند.