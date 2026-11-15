معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن برنامه عرضه گوشت مرغ در سن و وزن مناسب از ابتدای دی خبر داد و بر بهبود ضریب تبدیل و ارتقای سلامت مصرف‌کننده تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی ، توسعه روستایی و محیط زیست گفت: اصلاح بحث سن و وزن کشتار مرغ، یک ضرورت است که سال‌هاست برنامه‌ریزی برای تحقق آن انجام می‌شود.

روح‌الله زحمتکش تأکید کرد: ما از ابتدای دی، برنامه عرضه مرغ در وزن و سن مناسب را به‌صورت اجرایی آغاز می‌کنیم تا از تکرار چالش‌های ناشی از تولید مرغ‌های درشت جلوگیری شود.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این تصمیم برای تولیدکنندگان افزود: با اصلاح سن برداشت، ضریب تبدیل بهبود یافته و مصرف دان در فرآیند تولید کاهش می‌یابد که این امر بطور مستقیم بر سودآوری تولیدکننده تأثیر مثبت می‌گذارد.

مرزبندی وزن مرغ سایز و مرغ درشت

وی به محدوده وزنی مرغ‌های مورد نظر اشاره کرد و گفت: هدف ما رسیدن به مرغ سایز با میانگین وزن حدود یک کیلو و ۴۰۰ گرم است. در حال حاضر، حداکثر وزن مرغ‌هایی که به شبکه توزیع وارد خواهد شد حدود ۲ کیلوگرم است؛ بنابراین، با اجرای این برنامه، مرغ‌هایی که از این وزن بالاتر هستند، از چرخه توزیع استاندارد خارج خواهند شد تا کیفیت و سلامت در سطح بهینه باقی بماند.»

تغییر مسیر مرغ‌های درشت؛ از شبکه توزیع تا فرآیند قطعه‌بندی

معاون وزارت جهاد کشاورزی در ادامه افزود: اگرچه تمرکز اصلی بر مرغ‌های سایز (حدود یک کیلو و ۴۰۰ گرم) است، اما مرغ‌های با وزن بالاتر از ۲کیلوگرم نیز از چرخه حذف نمی‌شوند، بلکه نحوه مدیریت آنها تغییر می‌کند. مرغ‌های درشت‌تر، با توجه به اینکه درصد افت وزن کمتری دارند، ممکن است در فرآیند قطعه‌بندی و خارج از شبکه توزیع استاندارد قرار گیرند، اما هدف اصلی ما، استانداردسازی میانگین وزن موجود در بازار است.

ارتقای کیفیت و سلامت در سبد غذایی خانواده‌ها

معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر این سیاست بر سلامت عمومی، افزود: مرغ‌هایی که در سن و وزن مناسب کشتار می‌شوند، از نظر کیفیت بافت گوشت و سلامت محصول در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین، کاهش سن مرغ به معنای مصرف کمتر دارو و آنتی‌بیوتیک در طول دوره پرورش است که این موضوع، سلامت مصرف‌کننده را به طرز چشمگیری تضمین می‌کند.

نظارت بر کشتارگاه‌ها و همکاری سازمان دامپزشکی

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی نظارت بر اجرای این طرح در کشتارگاه‌ها، تصریح کرد: ما از دو ماه پیش، مقدمات لازم را فراهم کرده‌ایم و فرآیند آماده‌سازی را آغاز نموده‌ایم. در این مسیر، سازمان دامپزشکی نیز همکاری نزدیکی با ما دارد تا اطمینان حاصل شود که استاندارد‌های تعیین شده در کشتارگاه‌ها به‌درستی رعایت می‌شود.