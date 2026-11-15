دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر استان یزد، از انسداد مسیر‌های غیرمجاز تخلیه پسماند، فاضلاب و نخاله‌های ساختمانی در منطقه کوه کاسه خبر داد و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد زارع‌بیدکی در جریان بازدید از منطقه کوه کاسه، با مشاهده مسیر‌های غیرمجاز تخلیه پسماند و فاضلاب، دستور مسدودسازی تمامی دسترسی‌های غیرمجاز را صادر کرد.

در جریان این بازدید، یک دستگاه خودرو نیز در ارتباط با تخلیه غیرمجاز توقیف شد.

دادستان اشکذر با تأکید بر برخورد جدی با عوامل تخلیه غیرمجاز پسماند، فاضلاب و نخاله‌های ساختمانی، خواستار انسداد تمامی مسیر‌های غیرمجاز و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول در سطح شهرستان شد.