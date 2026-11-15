به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمد رستگاری» در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۶ روز هوای پاک داشتیم و تعداد روز‌های آلوده هم کمتر بوده ولی یک روز هم آلوده باشد به هر حال دغدغه است.

رستگاری تصریح کرد: پاک یعنی شاخص کیفیت هوا بین صفر تا ۵۰ است، ۵۱ تا ۱۰۰ را می‌گوییم قابل قبول یا به اصطلاح قدیم می‌گفتیم سالم است وقتی می‌خواهیم کیفیت هوا را ارزیابی کنیم می‌آییم مجموع پاک و قابل قبول را رصد می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما از ابتدای سال ۲۰۴ روز هوای قابل قبول داشتیم و ۳۵ روز یعنی از ۱۰۱ بالاتر بوده که ۱۰۱ تا ۱۵۰ می‌شود ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۵۰ تا ۲۰۰ می‌شود ناسالم برای کل جامعه و بالای ۲۰۰ هم می‌شود بسیار ناسالم، بالای ۳۰۰ هم می‌شود خطرناک که خوشبختانه چند وقتی است کمتر با آن مواجه هستیم.

سال گذشته ۱۱۲ روز هوا نامطلوب بود امسال فقط ۳۵ روز

وی با بیان اینکه در همین مدت مشابه ما در سال گذشته ۱۱۲ روز هوا نامطلوب بود ولی امسال فقط ۳۵ روز هوای نامطلوب داشتیم، گفت: کیفیت هوا به دو مولفه بستگی دارد اول پارامتر‌های هواشناسی و اقلیمی، دوم میزان انتشار آلاینده‌ها از منابع مختلف که بسته به پارامتر‌های مختلف متفاوت است.

رستگاری تاکید کرد: ۵۹ درصد از آلاینده‌های هوا از منابع متحرک هستند و ۴۱ درصد از آلاینده‌ها از منابع ساکن تولید می‌شوند. در میزان انتشار آلاینده‌های هوا هم ۵۹ درصد فرض کنیم از آن ۵۹ درصد، ۳۳ درصد برای خودرو‌های سواری است مابقی مثلاً ۲۰ درصد برای کامیون‌ها و ۸ درصد برای اتوبوس‌های شرکت واحد است فکر می‌کنم حدود ۱۴ درصد برای موتورسیکلت‌ها باشد.

وارونگی دمایی باشد بهترین فناوری ها هم ناکارآمد است

معاون اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه اگر وارونگی دمایی داشته باشیم حتی با بهترین فناوری‌ها هم باز شاهد آلودگی خواهیم بود، افزود: یک اقداماتی صورت گرفته و روند رو به بهبود است، اما چون می‌گویند آفتاب آمد دلیل آفتاب، ما، چون هنوز آلودگی هوا را می‌بینیم و به آن نتیجه دلخواه و مطلوب و حق مردم هنوز دسترسی پیدا نکردیم این مطالبه‌گری شما باید کماکان تداوم داشته باشد و پاسخگویی همه دستگاه‌ها از جمله ما هم باید ادامه دار باشد.

بعضی از موتورسیکلت‌هافرسوده نیستند اما فناوری تولید قدیمی دارند

رستگاری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو تصریح کرد: در استان تهران ۵۰ درصد سواری ها، ده درصد کامیون‌ها و کامیونت‌ها و ۵۵ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند.

وی ادامه داد: در این ۵۵ درصد موتورسیکلت‌ها یک ابهامی وجود دارد، چون شاید بعضی هایشان فرسوده نباشد ولی با فناوری تولیدی که دارند باعث شده میزان انتشار آلایندگی شان زیاد باشد.

۷۷ درصد اتوبوس‌های شرکت واحد فرسوده اند

او گفت: ۷۷ درصد اتوبوس‌های شرکت واحد و ۵۰ درصد تاکسی‌ها هم فرسوده هستند ولی واقعا ورود اتوبوس‌های برقی در شهر اتفاق خیلی خوبی بود که حالا نباید از زحمات آن‌ها هم غافل شد.

مهمترین راهکار مقابله با آلودگی هوا برقی سازی یا نوسازی ناوگان است

محمد صابر باغخانی پور مدیر کل محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران نیز در این گفت‌و‌گو تصریح کرد: اساساً مهم‌ترین مشکل آلودگی هوای تهران منابع متحرک هستند و منابع متحرک مشخصاً ناوگان حمل و نقل است (چه شخصی چه عمومی)، بنابراین مهمترین راهکار و راه حل مسئله برقی سازی یا نوسازی ناوگان است.

وی گفت: در حوزه برقی سازی شاید در خیابان دیده باشید اتوبوس‌های برقی، تاکسی‌های برقی که مجموعه شهرداری تهران با همکاری دیگر مجموعه‌های کشور توانستند وارد و به ناوگان عمومی شهر تهران تزریق کنند و این مهمترین راهکاری است که شهرداری تهران تقریبا این دوره مدیریت شهری آن را دنبال کرده و عملاً ۵۰ درصد بودجه شهرداری را در طی دو سه سال اخیر مشخصاً فقط برای برقی‌سازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص داده که موضوع مهمی است.

عملکرد شهرداری در حمل و نقل عمومی مثبت بوده است

باغخانی پور با بیان اینکه در ابتدای این دوره مدیریت شهری ما فقط ۸۰۰ دستگاه اتوبوس فعال داشتیم و الان که با شما صحبت می‌کنم ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال داریم که ۵۵۰ تا اتوبوس برقی است، اظهار داشت:

اتوبوس‌هایی که داخل مجموعه شهرداری تهران هستند هر سال اورهال می‌شوند و معاینه فنی هم عموماً دارند و اگر این اتوبوس‌ها مشکل فنی داشته باشند معاینه فنی نمی‌توانند بگیرند و از رده خارج می‌شوند و قرار نیست خودمان آلوده کننده محیط شهر تهران باشیم.

وی ادامه داد: شهرداری تهران الان مسیری که دارد طی می‌کند برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی است و تا به امروز هم نزدیک به ۵۵۰ دستگاه فقط اتوبوس برقی را تزریق کرده و نزدیک به ۲ تا ۲۵۰۰ تاکسی برقی هم به ناوگان پایتخت وارد شده که اینها راه حل اصلی مقابله با آلودگی هوای تهران هستند، چون ۵۰ درصد آلودگی هوا فرسودگی خودرو‌ها است.

حمل و نقل عمومی رایگان به کاهش آلودگی کمک کرده است

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران همچنین تاکید کرد: ده‌ها ایستگاه به ایستگاه‌های مترو اضافه شده و حمل و نقل عمومی درحال حاضر رایگان شده است، همه این موارد به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود و این‌ها در مجموع به کاهش آلایندگی هوا کمک خواهد کرد.

باغخانی پور گفت: اساسا موضوع اصلی آلودگی هوای تهران فرسودگی است و نوسازی ناوگان هم توسط وزارت صمت باید رقم بخورد و این نوسازی که با این برنامه هفتمی که نگارش شده ما حتی من به همه مردم عرض می‌کنم ما حتی اگر با حداکثر توانی که در برنامه هفتم نگارش شده و سالی ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دستگاه بخواهد نوسازی بشود با همین تعداد ما ۲۴ سال طول می‌کشد همین خودرو‌های فرسوده فعلی مان نوسازی بشود.