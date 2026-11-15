برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم» با موضوعاتی از قبیل هوشمندسازی اصناف و ترویج کتاب‌خوانی و «دکتر سلام» با موضوع «درمان‌های ترمیمی دندان»، از شبکه‌های تهران و آموزش پخش می‌شود.

«به خانه برمی‌گردیم» و «دکتر سلام»، از قاب تلویزیون

«به خانه برمی‌گردیم» و «دکتر سلام»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل تعارضات نوجوانان در فضای مجازی، هفته کتاب و ترویج کتاب‌خوانی، آلودگی هوا و ورزش، اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اصناف، آموزش هنر‌های دستی و آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «کامران شیوندی چلیچه»، روان‌شناس نوجوان، درباره تعارضات نوجوانان در تعاملات اجتماعی و فضای مجازی، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «ابراهیم حیدری»، دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، درباره هفته کتاب و ترویج کتاب و کتاب‌خوانی، سخن خواهد گفت.

علاوه بر این، دکتر «پارسا سالمی»، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فیزیوتراپیست، درباره «آلودگی هوا، ورزش و سلامتی؛ باید‌ها و نباید‌ها از دیدگاه فیزیوتراپی»، نکات کاربردی را ارائه می‌دهد.

«سعید شبانیان»، کارآفرین، نیز در این برنامه درباره اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اصناف، به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

در ادامه، «انتصار واعظی»، مربی هنری، به آموزش تهیه نبات قالبی می‌پردازد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «محبوبه یوسفی»، مربی آشپزی، طرز تهیه «شیرینی فینگرفود راسا» را آموزش خواهد داد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع «درمان‌های ترمیمی دندان» و با اجرای دکتر کیانا فرهی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر محسن رضایی دندانپزشک، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به موضوع درمان‌های ترمیمی دندان می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.