به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جانعلی‌پور با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی گیلان در حوزه کشف سرقت گفت: در ۷ ماه گذشته کشفیات سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۵ درصد افزایش یافته و در این حوزه استان گیلان جزو ۳ استان برتر کشور است.

سرهنگ قاسم جانعلی‌پور با اشاره به کاهش ۹ درصدی سرقت در گیلان گفت: دستگیری سارقان غیربومی که در خارج از استان و در استان‌های همجوار و مرکزی مرتکب سرقت می‌شدند، به‌صورت مستمر و با جدیت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دنبال می‌شود.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های خاص، ۲ سارق غیربومی با سوءاستفاده از مقدسات و فریب یک شهروند، اقدام به سرقت از وی کرده بودند که با تلاش و همکاری پلیس در یکی از استان‌های همجوار، هر ۲ متهم شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: متهمان دارای پرونده‌های متعدد در استان‌های دیگر هستند که موضوع با همکاری رده‌های هم‌نام انتظامی و پیگیری قضایی در حال رسیدگی است.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا وقوع جرایم، به‌ویژه سرقت، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا سامانه «پلیس من» اطلاع دهند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.