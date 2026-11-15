به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام باشگاه پرسپولیس با مشخص شدن رأی کمیته استیناف، پرونده شکایت پرسپولیس از یاسر آسانی وارد مرحله جدیدی خواهد شد و مدیریت باشگاه در نظر دارند مطابق تصمیمی که پیش‌تر در هیئت‌مدیره به تصویب رسیده است، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین‌المللی ورزش دنبال کنند.

در همین راستا، قرار است فردا جلسه‌ای با حضور پیمان حدادی و مدیران باشگاه پرسپولیس، اعضای واحد حقوقی و مشاوران حقوقی باشگاه برگزار شود. محور اصلی این جلسه، بررسی ابعاد حقوقی پرونده، هماهنگی درباره اقدامات بعدی و تسریع در روند آماده‌سازی و ارجاع شکایت به دادگاه بین‌المللی ورزش خواهد بود.

تصمیم پرسپولیس برای پیگیری این پرونده در CAS در چارچوب مصوبه قبلی هیئت‌مدیره اتخاذ شده و به نظر می‌رسد مدیریت باشگاه قصد دارد با بهره‌گیری از ظرفیت تیم حقوقی و مشاوران خود، مراحل قانونی این شکایت را با جدیت دنبال کند.