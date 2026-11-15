۱۷۹ هزار و ۴۷۹ نسخه کتاب در کتابخانه‌های شهرستان آبادان وجود دارد که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب‌خوانی در منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس کتابخانه‌های عمومی شهرستان آبادان گفت: ۱۷۹ هزار و ۴۷۹ نسخه کتاب در کتابخانه‌های شهرستان وجود دارد که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب‌خوانی در منطقه به شمار می‌رود.

احمد ربیعی اظهار کرد: هفت باب کتابخانه عمومی و یک باب کتابخانه مشارکتی در این شهرستان فعال هستند و راه‌اندازی یک باب کتابخانه سیار نیز در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به شیوه‌های عضویت در کتابخانه‌های عمومی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از ۲ طریق عضویت کتابخانه‌ای و عضویت سراسری از خدمات کتابخانه‌ها استفاده کنند.

ربیعی گفت: عضویت کتابخانه‌ای یک‌ساله است، اما عضویت سراسری امکان استفاده رایگان از خدمات تمامی کتابخانه‌های عمومی کشور را برای اعضا فراهم می‌کند.

وی از برگزاری بیش از ۴۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های آبادان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و گفت: برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی کودک و بزرگسال، جمع‌خوانی کتاب، جلسات مطالعاتی، محفل‌های شعرخوانی و ادبی و قصه‌گویی برای کودکان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در کتابخانه‌های این شهرستان است.

رییس کتابخانه‌های عمومی شهرستان آبادان ادامه داد: نواختن زنگ مطالعه در مدارس، بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه‌ها، آموزش اوریگامی به کودکان، مسابقات نقاشی و رنگ‌آمیزی، نمایشگاه‌های موضوعی کتاب، معرفی کتاب و نشست‌های شعرخوانی و قصه‌گویی با دانش‌آموزان نیز در راستای تقویت علاقه به مطالعه در میان نسل کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

وی برگزاری میز خدمت در مصلای نماز جمعه، غبارروبی مزار شهدا، حضور در نماز جمعه و دیدار با امام جمعه را از دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه عنوان کرد.

ربیعی با اشاره به نقش تاریخی کتابخانه عمومی ثامن‌الائمه در سال‌های دفاع مقدس، اظهار کرد: ارتباط مرحوم آیت‌الله غلامحسین جمی، امام جمعه فقید آبادان، با این مرکز فرهنگی، جلوه‌ای ماندگار از پیوند ایمان، فرهنگ و مقاومت مردم این شهر در دوران جنگ تحمیلی است.

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه عمومی ثامن‌الائمه در دوران دفاع مقدس فراتر از یک مرکز امانت و مطالعه کتاب فعالیت می‌کرد گفت: این کتابخانه به سنگری فرهنگی برای حفظ حیات اجتماعی شهر، تقویت روحیه رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تبدیل شده بود.

شهرستان آبادان در جنوب غربی استان خوزستان قرار دارد و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات کتابخانه‌ای از جمله ظرفیت‌های مؤثر در گسترش فرهنگ مطالعه در این منطقه است.

هفته کتاب و کتابخوانی روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار آغاز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.