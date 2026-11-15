به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان، این فعالیت درآمدزا در ابعاد چند ده میلیارد دلاری، در بیش از ۳۰ کشور از ۵۴ کشور قاره آفریقا جریان دارد و دست کم پنجاه میلیون نفر در قاره، از این راه تامین معیشت می‌کنند.

کشور‌های مختلف قاره برای مقابله با عواقب زیست محیطی جبران ناپذیر این پدیده، از راه حل‌های مختلف و گاه خشونت آمیز و مرگبار استفاده می‌کنند. چهارشنبه گذشته، در درگیری نیروی پلیس گینه کوناکری در منطقه سیگیری در شمال شرق، با طلاشویان، ده نفر کشته و ۱۳ نفر زخمی شدند. این قربانیان به دنبال تیراندازی پلیس به سوی طلاشویان برجای ماند، که سعی داشتند مانع ورود پلیس به محل‌های استخراج و طلاشویی شوند. وزیر کشور، هم خشونت پلیس و هم عدم تمکین جویندگان طلا را محکوم کرد. دولت گینه از اوایل ماه جاری میلادی عملیات ویژه مقابله با طلاشویی را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر را به پای میز محاکمه کشانده است. آنژ گابریل، رییس شورای سازمان‌های مدنی گینه در واکنش به عملیات پلیس، به ریشه‌های عمیق پدیده طلاشویی غیرقانونی پرداخته و گفته است: طی بیست سی سال، طلاشویی غیرقانونی فعالیت اقتصادی اصلی مردم در این مناطق بوده است. مردم در اینجا عملا هیچ فعالیت دیگری برای کسب درآمد ندارند. این معضل عمیق‌تر از آن است که با زور و خشونت حل شود.

در ساحل عاج نیز ۲۴ استان از ۳۰ استان کشور درگیر معضل طلاشویی هستند. این کشور که اولین تولید کننده کاکائو و دومین تولیدکننده کائوچو در دنیاست، به علت استفاده مخرب طلاجویان از جیوه و سیانید در زمین‌های مستعد کشت محصول، می‌کوشد با ترکیبی از برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی همراه با اعمال قدرت و قانون، از تخریب بیشتر زمین‌های کشاورزی جلوگیری کند. طلاشویی در آفریقا، بالاخص در غرب و شرق قاره، با محوریت کشور‌های غنا، ساحل عاج و گینه در غرب، و کنگو کینشازا و اوگاندا در شرق، معیشت مستقیم بیش از ۵۰ میلیون نفر را میسر می‌سازد. به گزارش شورای جهانی طلا، استخراج این فلز گرانبها به شیوه‌های غیرقانونی، سالانه چند ده میلیارد دلار طلا را عموما از طریق توگو در غرب و اوگاندا در شرق، راهی بازار‌های اصلی جهانی بالاخص دبی می‌کند.