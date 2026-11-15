فرماندار لنجان خواستار استفاده از ظرفیت‌های علمی، هنری و فرهنگی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در جلسه شورای اجتماعی شهرستان لنجان، بر نقش دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان و متخصصان در آموزش، فرهنگ‌سازی و ارائه راهکار‌های کاربردی برای حل مسائل اجتماعی تأکید شد.

علیرضا بصیری همچنین بهره‌گیری از توان هنرمندان برای تبیین مسائل اجتماعی، آموزش و مهارت‌آموزی، مقابله با جنگ شناختی و ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه را ضروری دانست.

وی با تأکید بر استفاده دانش‌آموزان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، از ظرفیت فضا‌های ورزشی و فرهنگسراها، افزایش و استانداردسازی سرانه فضا‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی متناسب با جمعیت شهرستان را خواستار شد.

فرماندار لنجان فراهم‌سازی زمینه رشد فکری و فرهنگی و ارتقای سلامت جسمی و روانی نسل جوان را از اولویت‌های اجتماعی شهرستان عنوان کرد.