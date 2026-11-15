همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر با اجرای پویش ملی «تسبیح و ضریح»، کارگاه مادر و کودک، قصه‌گویی، سفال‌گری و سرود، یاد و نام آن حضرت را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این ایام کارگاه هفتگی قصه‌گویی همراه با کارگاه مادر و کودک ساخت تسبیح، تمرین نمایش، بازی و سرگرمی در مراکز کانون برگزار شد. همچنین مراسم ادای احترام به حضرت فاطمه زهرا (س) با همراهی مربیان سیار روستایی در یکی از مدارس برگزار و در آن بخش‌هایی مانند معرفی شخصیت حضرت زهرا (س)، قصه‌گویی، معرفی کتاب، مسابقه و مداحی اجرا شد.

در ادامه این برنامه‌ها، گروه سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه در مراسم شهادت حضرت فاطمه (س) به اجرای برنامه پرداخت.

همچنین در برنامه‌ای با عنوان «به یاد بانوی مهربانی؛ از شناخت تا خلق یک اثر هنری»، اعضا با شخصیت، سیره زندگی و ویژگی‌های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) آشنا شدند و درباره مهربانی، ایثار و جایگاه والای ایشان گفت‌و‌گو کردند. در ادامه، فعالیت هنری «سفال کتیبه» اجرا شد و کودکان آموخته‌های خود را در قالب آثار سفالی به تصویر کشیدند.

در بخش دیگری از فعالیت‌ها، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س)، پویش ساخت تسبیح و مهر برگزار شد. در این برنامه، اعضا ابتدا با شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) آشنا شدند و پس از معرفی کتاب «بهترین خانه دنیا»، به ساخت تسبیح و مهر با گل سفال پرداختند. در پایان نیز با برپایی ایستگاه صلواتی و اجرای مداحی، یاد و نام آن حضرت گرامی داشته شد.

همچنین در جریان اجرای پویش ملی «تسبیح و ضریح» و به منظور آشنایی با شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، کودکان و نوجوانان با استفاده از هنر سفال‌گری، تسبیح‌های دست‌ساز ساختند تا ضمن تقویت مهارت‌های دست‌ورزی، پیوندی معنوی میان هنر و اعتقادات خود برقرار کنند.

در بخش دیگری از فعالیت‌های مراکز کانون، قصه‌گویی، تمرین نمایش‌نامه‌خوانی و تقسیم نقش‌ها میان اعضای نوجوان کانون‌یار با همراهی یک عضو کودک، فرصتی برای تقویت خلاقیت، مهارت بیان و آماده‌سازی گروه برای اجرای یک نمایش کتابخانه‌ای فراهم کرد.