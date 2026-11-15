به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد یادگاری افزود: این ۲۳ عنوان کتاب به مدت یک سال چاپ شده و در حال حاضر در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف علمی قرار گرفته است.

وی فرآیند چاپ کتاب‌های تألیفی دانشگاهی را به تفصیل تشریح کرد و گفت: مراحل شامل تکمیل فرم درخواست و تعهد، ارائه پرینت کامل کتاب، طرح اولیه جلد رنگی، طرح موضوع در شورای انتشارات دانشگاه، ارسال کتاب برای داوری، اعمال اصلاحات پیشنهادی داوران توسط نویسنده، تحویل نسخه نهایی به دبیرخانه انتشارات، دریافت شابک و فیپا توسط مدیر انتشارات، دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهایتاً عقد قرارداد با نویسنده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با اشاره به شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکیدکرد: این شیوه‌نامه با اهدافی همچون پاسخگویی به نیاز‌های علمی و پژوهشی دانشگاه و کشور، توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های نشر دانشگاهی، گسترش مرز‌های دانش و تولید علوم کاربردی و مسئله‌محور، ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمی جامعه و استفاده بهینه از منابع مالی پژوهشی دانشگاه تدوین شده است.

یادگاری با اشاره به عناوین کتاب‌های منتشر شده گفت: کتاب راهنمای عملی امداد و نجات، مجموعه واژگان پرستاری، اخلاق در ورزش؛ دیدگاه کل‏نگر با رویکرد پژوهش‏ محور، مدیریت و کاربرد آن در پرستاری، بازاریابی بین المللی، رویکردی استراتژیک بر مبنای روش‌های عملیاتی، مدیریت خدمات سلامت بیماری کوید-۱۹ در جهان و ارائه الگو برای ایران، زبان تخصصی برای پرستاران و دانشجویان پرستاری و مامایی، بازاریابی پیشرفته؛ رویکردی استراتژیک بر مبنای روش‌های عملیاتی، فراورده‌های زیست دارویی، مدیریت استراتژیک دارایی و اینترنت اشیاء از منظر دانش، نقش آموزش طرح کارانا، دستور العمل‌های کشت سلول‌های سرطانی، حقوق کار و پیمانکاری، امنیت سازمانی،‌ام‌اس پایدار راه‌های بقاء در برابر مولتیپل اسکلروزیس، هیدروکلویید‌ها و کاربرد‌های آنها در صنایع غذایی، پرورش گوساله، رژیم غذایی و سبک زندگی در بیماری آلزایمر، راهنمای بالینی نقش مادر مبتلا به سوء مصرف مواد در مراقبت از نوزادان، اصول مقدماتی اکوکاردیوگرافی داپلر در دامپزشکی، تربیت بدنی، مروری بر ایمنی شناسی و English for Laboratory Technology توسط اعضای هیأت علمی این واحد جامع آموزشی به چاپ رسیده است.

وی خاطرنشان‌کرد: فعالیت‌های نشر در واحد شهرکرد با جدیت دنبال می‌شود و این دستاورد‌ها نشان‌دهنده اهتمام اعضای هیئت علمی به تولید دانش و ثبت نتایج پژوهش‌های خود در قالب کتاب‌های علمی-تخصصی است.

هم اکنون ۱۹۰ عضو هیأت علمی و حدود ۹ هزار دانشجو در بیش از ۱۶۰ رشته کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مشغول به فعالیت علمی و تحصیل هستند.