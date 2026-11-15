رئیس کل دادگستری استان البرز از قطعیت و اجرای حکم چهار سال زندان و شلاق یک باج‌گیر رسانه‌ای و جاعل عنوان قضایی خبر داد که با نشر اکاذیب و انتساب خود به مسئولان قوه قضائیه و مقامات، مبالغ کلانی اخذ کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر محکومیت قطعی زندان، شلاق و جزای نقدی یک باج‌گیر فضای مجازی در استان البرز گفت: یکی از محور‌های مهم حرکتی قوه قضائیه، برخورد با انتشار شایعات و اخبار کذب و دروغ در فضای مجازی و بر هم زنندگان امنیت روانی بوده است؛ پیگیری جدی برخورد با طرح ادعا‌های خلاف واقع مبنی بر انتساب به مسئولان عالی کشور و قوه قضائیه و کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های صورت گرفته متعاقب آن، نیز مورد تاکید است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان البرز در سال‌های اخیر اهتمام جدی در این حوزه داشته است به مصوبات شورای مدیران و دستورات خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: در برخورد با «نشر اکاذیب»، «جعل عنوان» و «ادعا‌های خلاف واقع مبنی بر انتساب به دستگاه‌ها و مسئولان عالی کشور و قوه قضاییه» و «برهم زنندگان امنیت روانی جامعه»، چندین پرونده مهم تشکیل شده که تحت نظارت «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» در حال رسیدگی بوده و برخی منتهی به صدور و قطعیت رای شده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جزئیات یکی از پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر رسیدگی و پس از قطعیت در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مربوط به یکی از فعالان فضای مجازی استان البرز است بیان کرد: در پی شکایت شهرداری کرج، استانداری البرز و گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز، چندین پرونده در دادگستری کل استان البرز در خصوص این متهم تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ منتهی به صدور کیفرخواست شد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در این راستا ابتدا شکایتی توسط شهرداری کرج، با این محتوا طرح شد که شخصی خود را خبرنگار و فعال رسانه‌ای و دارای ارتباطات خاص معرفی می‌کند و بدون اینکه سمت یا حتی وکالتنامه‌ای داشته باشد با مراجعه به بخش‌های مختلف شهرداری پیگیر پرونده‌های زمین برخی پلاک‌های ثبتی خاص شده و همچنین امور مربوط به مناقصات شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کرج را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی جزئیات تحقیقات انجام شده در خصوص متهم بیان کرد: بررسی‌ها مشخص کرد محکوم در چندین مورد در شهرداری با ادعای خلاف واقع تحت حمایت بودن دستگاه قضایی، درخواست‌هایی خارج از مقررات قانونی از مدیران شهرداری مطرح می‌کند؛ همچنین در موارد متعددی با انتساب خود به مدیران قضایی استان اقدام به فریب کارکنان شهرداری کرده است؛ بدین صورت که در تردد به شهرداری، با شناسایی کارکنان دارای مشکلات قضایی، خود را به عنوان آشنا به مسائل حقوقی و مرتبط با مسئولان عالی قضایی، اجرایی یا اطلاعاتی استان معرفی و با قول رفع مشکلات و پرونده‌های آنها، اسناد و مدارک مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران، حکم کارگزینی و فیش حقوقی مدیران مالی و کارکنان حوزه مناقصات و پروژه‌های شهرداری را با هدف سوءاستفاده دریافت می‌کند.

فاضلی هریکندی متذکر شد: حسب اظهارات مطلعان پرونده، وی در یک مورد مدعی ارتباط با اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیت رهبر شهید انقلاب شده و با طرح این موضوع که می‌تواند مشکلات تبدیل وضعیت پرسنل در آستانه فسخ قرارداد شهرداری کرج را از مراجع بالادستی پیگیری کند اسناد و مدارک محرمانه مرتبط با پرسنل و مدیران شهرداری را دریافت و بعدا مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد.

فاضلی هریکندی بخش دیگری از اقدامات این محکوم را برشمرد و متذکر شد: وقتی در پیگیری غیرقانونی پروژه‌های پیمانکاری یا پرونده زمین پلاک‌های ثبتی، علیرغم اعمال نفوذ و تهدید مدیران شهرداری و اجرایی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسید؛ با هدف اعمال فشار بیشتر و پیشبرد خواسته‌های غیرقانونی خود؛ ضمن سوءاستفاده از اسناد دریافتی و تلفیق اطلاعات درست و غلط و با انتخاب تیتر‌های کذب و عوام فریبانه، اقدام به طرح مطالب و انتشار یادداشت‌های دروغ، بی‌اساس و اتهام زنی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از بستر اینستاگرام، کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی کرده و ضمن ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان شهر و استان، مدیران شهرداری و اجرایی را برای رسیدن به خواسته‌های خود تحت فشار قرار می‌داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به جزئیات شکوائیه استانداری البرز و تحقیقات به عمل آمده در این خصوص بیان کرد: بررسی‌ها مشخص کرد با توجه به وظایف نظارتی استانداری نسبت به شهرداری‌ها و در ادامه پیگیری مطالبات مالی غیرقانونی از شهرداری، محکوم با طرح مطالب کذب علیه استاندار و مقامات استانداری البرز، سعی در تحت فشار قرار دادن مقامات اجرایی استان برای تحقق خواسته‌های خود داشته است.

فاضلی هریکندی یادآور شد: محکوم به منظور تحصیل منافع مالی و با وعده پیگیری امور، ارتباطاتی با برخی شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کرج برقرار و با اقداماتی از قبیل اعمال نفوذ و نشر اکاذیب در فضای مجازی، مدیران شهری را برای پیگیری غیرقانونی امور پیمانکاران در مناقصات، تعدیل و تهاتر و سایر امور مربوطه به شرکت‌های پیمانکار شهرداری، تحت فشار قرار می‌داد و از این راه مبالغ کلان و چندین میلیارد تومانی از پیمانکاران جهت پیگیری امور آنها اخذ کرده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز، با اعلام اینکه حسب آسیب‌شناسی انجام شده، نبود نظارت‌های دقیق درون سازمانی، تردد‌های بدون کنترل و غیرضروری به شهرداری‌ها، حضور افراد فاقد جایگاه در جلسات شورا‌های شهر و شهرداری‌ها، از عوامل ارتباط‌گیری و سوءاستفاده متهم بوده است بیان کرد: در بازرسی از منزل و خودروی متهم، گوشی و فلش‌های حاوی شبکه‌های اجتماعی با سیم کارت دو کشور خارجی، اطلاعات با طبقه‌بندی خیلی محرمانه مربوط به حوزه شهری، فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری، تصاویر خصوصی یکی از کارکنان شهرداری و صوت کلیه ملاقات‌های حضوری متهم با اشخاص مختلف کشف شد که متهم درصدد سوءاستفاده از آنها بوده است، اما با اقدام به موقع و جلوگیری از انتشار، از وقوع جرم پیشگیری به عمل آمد.

فاضلی هریکندی اضافه کرد: پس از رسیدگی به کیفرخواست در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو کرج و صدور رای بدوی و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر؛ با احکام قطعی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز؛ متهم به اتهامات «نشر اکاذیب»، «ادعای خلاف واقع انتساب و نفوذ نزد مقامات قضایی استان»، «توهین» و «تهدید»؛ حسب مورد به تحمل چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد؛ محکوم هم اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج در حال تحمل حبس است.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در راستای عمل به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه، نظارت مستمری در حوزه فضای مجازی و برخورد با هرگونه اقدام غیرقانونی در این فضا دارد متذکر شد: قطعا با توجه به درخواست مردم و رسانه‌های استان، دستگاه قضایی به اتهامات اشخاصی که شرافت شغلی و حرفه‌ای فعالان حوزه خبر را با اقداماتی از قبیل «نشر اکاذیب» و «انتساب خلاف واقع به مسئولان با هدف اخاذی» در معرض تخریب قرار می‌دهند به شکل دقیق، سریع و مطابق با قانون رسیدگی و مجازات متناسب را در خصوص این اشخاص مورد حکم قرار داده و اجرا خواهد کرد.