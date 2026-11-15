هرمزگانی‌ها در تجمع حماسی در بوستان غدیر بندرعباس، به یاد مردم مظلوم غزه، شعار دادند و از صهیونیست‌های جنایتکار، ابراز انزجار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ میدانداران در محل موسوم به زیر پرچم از رزمندگان محور مقاومت حمایت کردند و گفتند تا پیروزی نهایی سنگر خیابان را رها نمی‌کنند.

پرچمداران تجمع حماسی در حالی در ساحل بندرعباس گرد هم آمدند که، چراغ‌های کشتی‌های لنگر انداخته در خلیج فارس را می‌دیدند و با اشاره به تثبت مسیر اقتدار در تنگه هرمز بر پیروی از ولایت فقیه و آرمان‌های امام شهید، تاکید کردند.

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آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در هرمزگان، در سخنانی اراده هم استانی‌ها برای برپایی دویست و پنجاه و نهمین تجمع حماسی را ستود و گفت: در جنگ علیه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، پیروزی نهایی با مردم ما و جبهه مقاومت است.

میدانداران خیابان هم با اهتزاز پرچم و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل بر ایستادگی و حضور مداوم شبانه تاکید کردند.