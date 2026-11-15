معاون اول رئیس‌جمهور در پی واژگونی اتوبوس شرکت نفت دهلران در تماس تلفنی با استاندار ایلام دستور بسیج تمامی امکانات درمانی و امدادی استان و استفاده از ظرفیت‌های استان‌های همجوار در صورت نیاز را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با احمد کرمی، استاندار ایلام، ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به وضعیت مصدومان تأکید کرد.

عارف با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، دستور داد تمامی ظرفیت‌های درمانی و امدادی استان ایلام برای ارائه خدمات فوری به مصدومان بسیج شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد در صورت نیاز، امکانات و ظرفیت‌های استان‌های همجوار نیز برای تسریع در روند امدادرسانی و درمان مصدومان به کار گرفته شود.

عارف در این تماس تلفنی خواستار پیگیری مستمر وضعیت مصدومان، تأمین امکانات درمانی مورد نیاز و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از این حادثه شد.

در جریان این تماس تلفنی احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز گزارشی از آخرین وضعیت سانحه، اقدامات امدادی و روند رسیدگی به مصدومان به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرد.

شامگاه شنبه، یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری در استان ایلام واژگون شد. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، این حادثه ۱۱ جان‌باخته و ۱۳ مصدوم بر جای گذاشته است.