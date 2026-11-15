نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های شخصی ایتالیا، شرکت متا مالک فیس‌بوک، را به دلیل دسترسی بدون رضایت صریح کاربران به عکس‌ها و ویدئو‌های موجود در تلفن‌های همراه اندرویدی، ۸۰۵ میلیون یورو جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری آلمان در گزارشی نوشت: نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های شخصی ایتالیا اعلام کرد شرکت متا، مالک فیس‌بوک، را به دلیل دسترسی به عکس‌ها و ویدئو‌های کاربران تلفن‌های همراه اندرویدی بدون دریافت رضایت صریح آنها، ۸۰۵ میلیون یورو (معادل ۸۸۷ میلیون دلار) جریمه کرده است.

خبرگزاری آلمان نوشت: این جریمه به قابلیتی در فیس‌بوک مربوط می‌شود که از سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ خورشیدی) در دسترس کاربران قرار گرفته و عکس‌ها و ویدئو‌های موجود در گالری تلفن همراه آنها را برای انتشار در این شبکه اجتماعی پیشنهاد می‌دهد.

این خبرگزاری افزود: این قابلیت با استفاده از یک مجوز عمومی و واحد که چندین عملکرد برنامه را پوشش می‌داد، امکان دسترسی به کل آرشیو عکس‌های تلفن همراه کاربران را فراهم می‌کرد. این دسترسی در بیشتر موارد به‌صورت دائمی برقرار بود و اطلاعات جانبی مربوط به تصاویر را نیز شامل می‌شد.

نهاد ناظر ایتالیا اعلام کرد متا اطلاعات کافی درباره این قابلیت در اختیار کاربران قرار نداده و رضایت موثر آنها را نیز دریافت نکرده است. به گفته این نهاد، حدود ۲۰ میلیون کاربر اندرویدی در ایتالیا تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام این نهاد، مبلغ جریمه تعیین‌شده معادل حدود ۰.۴۷ درصد از درآمد جهانی گروه متا در سال ۲۰۲۴ است.

نهاد ناظر ایتالیا همچنین اعلام کرد تحقیقات خود را در ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) و پس از دریافت گزارشی از مرکز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهر بولزانو آغاز کرده است.

خبرگزاری آلمان ادامه‌داد: متا در جریان این پرونده صلاحیت نهاد ناظر ایتالیا را زیر سوال برده و به نهاد حفاظت از داده‌های شخصی ایرلند، جایی که دفتر مرکزی اروپایی این شرکت در آن قرار دارد، استناد کرده بود. با این حال، نهاد ناظر ایتالیا این اعتراض را رد کرد.

در این گزارش آمده‌است: متا اکنون ۶۰ روز فرصت دارد تا برای دسترسی به گالری عکس کاربران، رضایت صریح آنها را دریافت کند. این شرکت همچنین موظف است قابلیت یادشده را از حالت پیش‌فرض خارج کند. این الزام شامل کاربرانی نیز می‌شود که پیش‌تر مجوز عمومی دسترسی به تصاویر خود را به این برنامه داده‌اند.