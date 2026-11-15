به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار فرزاد اکبری گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود تعداد زیادی لاستیک قاچاق در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی دو انبار در شهر کرمانشاه شده است و پس از هماهنگی‌های قضائی، بازرسی‌های لازم را انجام دادند.

اکبری افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از انبار‌های مورد نظر ۶۵۹ حلقه لاستیک قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به ۸۵ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری دو نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.