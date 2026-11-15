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سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش با حضور ۱۰۰ دانشگاه و ۴۵۰ دانشجوبه میزبانی دانشگاه کردستان آغاز به کار کرد, رویدادی سهروزه که بر معرفی ظرفیت دانشگاهها و تقویت تعامل و همافزایی دانشجویان تاکید دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اینجا خلاقیت و استعدادهای دانشجویی در عرصه فرهنگ و هنر به نمایش درآمده, جشنواره ایی ملی که در آن تجربهها به اشتراک گذاشته شده تا افقهای تازهای از فعالیتهای دانشجویی رقم بخورد.
در همین رابطه ۹ هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ۱۶۰ داور، آثار را در دو بخش کانونها و دانشجویان و ۱۳ رشته و ۲۰ حوزه ارزیابی میکنند.
رشد ۹۰ درصدی آثار ارسالی نیز نسبت به دورههای گذشته، نشان از پویایی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها داره ظرفیتی که به گفته مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم حتی شرایط جنگی هم نتوانسته آن را متوقف کند.
مسئولان استانی نیز بر نقش کانونهای دانشجویی در تقویت همدلی، هویت ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی تأکید کردند.
در حاشیه این جشنواره باقری مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به همراه مسئولان استانی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، خلاقیتها و نوآوریهای دانشجویان بازدید کردند.
این رویداد ملی تا ۲۶ آبانماه در دانشگاه کردستان ادامه دارد و در پایان از ۱۶۹ اثر برگزیده تجلیل میشود.
این رویداد ملی تا ۲۶ آبانماه در دانشگاه کردستان ادامه دارد و در پایان از ۱۶۹ اثر برگزیده تجلیل میشود.