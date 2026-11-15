به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان ایران از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد. طبق فهرست اعلامی، بازیکنانی از جمله آرزو کیانی‌آرا و فاطمه مریخ در میان لیست ۱۹ دعوت‌شده قرار دارند.

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه A قرار گرفته و با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و بنگلادش هم‌گروه است.