از سنگرهای دفاع مقدس تا میدانهای مقاومت
یا زهرا، رمزی برخاسته از ایمان
در روزهای دفاع مقدس، رمز مبارک «یا زهرا» تنها یک رمز عملیاتی برای رزمندگان نبود؛ نشانهای از ایمان، امید، شجاعت و روحیه ی ایثارِ مردانی بود که برای دفاع از میهن، جان خود را در طَبَق اخلاص گذاشتند.
امروز نیز این نام، همچنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، الهامبخش روحیه مقاومت و ایستادگی مردم ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل
، در روزهای دفاع مقدس، رمز مبارک «یا زهرا» تنها یک رمز عملیاتی برای رزمندگان نبود؛ نشانهای از ایمان، امید، شجاعت و روحیه ی ایثارِ مردانی بود که برای دفاع از میهن، جان خود را در طَبَق اخلاص گذاشتند.
امروز نیز این نام، همچنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، الهامبخش روحیه مقاومت و ایستادگی مردم ایران است.
عملیات شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با رمز «یازهرا (س)» علیه مواضع در دو پایگاه آمریکا در کشور عراق به اجرا در آمد. یازهرا (س) اسم رمز تعدادی از عملیاتهای جمهوری اسلامی ایران علیه دشمن بعثی بود.
در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۲ عملیات با رمز مبارک نام حضرت «فاطمه زهرا (س)» در مقاطع مهم و سرنوشتساز جنگ طراحی و اجرا شد و در برخی از آنها با تاکتیکهای نوین ماشین جنگی پرقدرت عراق زمینگیر و از کلاف سر در گم جنگ گرهگشایی شد.