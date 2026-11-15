از سنگرهای دفاع مقدس تا میدان‌های مقاومت

یا زهرا، رمزی برخاسته از ایمان

در روزهای دفاع مقدس، رمز مبارک «یا زهرا» تنها یک رمز عملیاتی برای رزمندگان نبود؛ نشانه‌ای از ایمان، امید، شجاعت و روحیه ی ایثارِ مردانی بود که برای دفاع از میهن، جان خود را در طَبَق اخلاص گذاشتند. امروز نیز این نام، همچنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، الهام‌بخش روحیه مقاومت و ایستادگی مردم ایران است.