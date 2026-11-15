به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر امور منابع آب بوکان گفت: رودخانه سردرآباد از ارتفاعات سردرآباد و ئاشی‌گولان سرچشمه می‌گیرد و بارش‌های پاییزی جریان آب در این رودخانه را افزایش داده است.

عباس عباسی افزود: آب این رودخانه سپس به سد خراسانه می‌ریزد. وی با اشاره به وضعیت ذخیره آب سد خراسانه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در این سد ذخیره شده و میزان پرشدگی مخزن به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

مدیر امور منابع آب بوکان با اشاره به نقش این سد در تامین آب کشاورزی منطقه گفت: در سال زراعی گذشته، در دو مرحله بیش از ۵۵۰ هزار مترمکعب آب از سد خراسانه برای تامین نیاز کشاورزان روستا‌های ئه‌سوغه، ئالی‌کند، کوچک‌وطمیش و تازه‌قلا رهاسازی شد.

مدیر امور منابع آب بوکان همچنین از آغاز فعالیت‌های آبزی‌پروری در سد خراسانه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این سد برای تامین آب شرب استفاده نمی‌شود، از امسال رهاسازی بچه‌ماهی و عملیات صیادی در آن آغاز شده است.