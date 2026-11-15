طبق زمانبدی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ سرپرستان با انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا واریز خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام روابط عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طبق زمان‌بندی اعلام شده، فردا، دوشنبه ۲۵ آبان، کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ خواهد شد. سرپرستان خانوار می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد اعتبار یک میلیون تومانی خود را استفاده کنند.



فرآیند شارژ کالابرگ خانواده‌ها طبق برنامه منظم ماهانه در حال اجراست. هموطنان توجه داشته باشند یک ماه فرصت دارند از اعتبار کالابرگ آبان ماه خود استفاده کنند و اعتبار کالابرگ به ماه های آینده موکول نخواهد شد. بنابراین، مشمولان باید در این بازه زمانی مشخص، نسبت به خرید کالا‌های اساسی در فروشگاه‌های منتخب اقدام کنند تا از بازگشت یا سوخت شدن اعتبار جلوگیری شود.