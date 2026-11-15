شهردار شهرکرد از ورود چهار دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی این شهر خبر داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف تسهیل تردد شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان در مراسم رونمایی از این اتوبوس‌ها گفت: توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در دوره ششم شورای شهر است. در پنج سال گذشته، در مجموع ۶۵ دستگاه اتوبوس خریداری شده که از این میان، ۴۸ دستگاه به‌طور کامل به ناوگان اضافه شده و در حال خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

واحدیان با اشاره به مسیر اختصاصی این اتوبوس‌های جدید افزود: این چهار دستگاه اتوبوس، برای بهبود تردد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در بلوار آیت‌الله کاشانی و همچنین تسهیل مسیر کوی پلیس تا ترمینال آزادی، در خدمت شهروندان خواهند بود.

وی با اشاره به افزایش استقبال مردم از حمل‌ونقل عمومی، خاطرنشان کرد: مشارکت و رضایت شهروندان، انگیزه اصلی ما برای توسعه بیشتر این خدمات و بهبود کیفیت زندگی شهری است.