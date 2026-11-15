وزیر راه و شهرسازی در پایان سفر رسمی به ازبکستان، با حضور میدانی در مرزهای مشترک آلات و فاراب، مسائل و موانع پیش‌روی ترانزیت و تردد کامیون‌داران ایرانی را با مقامات گمرکی و حمل‌ونقلی دو کشور بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان بازدید میدانی از مرز آلات ازبکستان و فاراب ترکمنستان، مسائل و موانع پیش‌روی ترانزیت و تردد کامیون‌داران ایرانی را با مقامات حمل‌ونقلی و گمرکی دو کشور مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان سفر رسمی خود به ازبکستان و با هدف پیگیری میدانی مسائل و چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، به‌صورت زمینی وارد ترکمنستان شد و در مرز مشترک آلات ازبکستان و فاراب ترکمنستان حضور یافت.

صادق در این بازدید، طی گفت‌وگوهای جداگانه با مقامات حمل‌ونقلی و گمرکی دو کشور، آخرین وضعیت تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، روند عبور کامیون‌ها و موانع و مشکلات موجود در مسیر ترانزیت را بررسی کرد و در جریان جزئیات مسائل و مطالبات فعالان این حوزه قرار گرفت.