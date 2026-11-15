به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پارک‌های آبخیز با هدف مدیریت روان‌آب‌ها، کنترل و کاهش خطر سیلاب، حفاظت از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و همچنین فراهم کردن زمینه طبیعت‌گردی و آموزش‌های زیست‌محیطی ایجاد می‌شوند.

سیدجمال موسویان در جلسه شورای اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان چرام افزود: پارک‌های زندگی نیز با رویکرد توسعه فضای سبز و افزایش مشارکت مردم در درختکاری طراحی می‌شوند تا شهروندان و خانواده‌ها بتوانند در مناسبت‌های مختلف زندگی، با کاشت نهال به نام خود یا عزیزانشان، در توسعه و حفاظت از منابع طبیعی مشارکت کنند.

وی همچنین از فعال‌سازی پاسگاه منابع طبیعی منطقه زیلایی خبر داد و آن را گامی در راستای تقویت حضور میدانی نیرو‌های حفاظتی و افزایش ضریب حفاظت از عرصه‌های ملی برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ادامه با اشاره به حمایت‌های ملی و استانی از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان، اظهار کرد: به‌منظور تسریع، هماهنگی و ارتقای دقت در اجرای این طرح، قرارگاه جنگلداری اجتماعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تشکیل خواهد شد.

در ادامه این نشست، سیدعلی وفایی‌مقدم فرماندار شهرستان چرام نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در حوزه منابع طبیعی، آب، کشاورزی، معدن و گردشگری اظهار کرد: چرام با برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، منابع آبی ارزشمند و پوشش جنگلی و مرتعی، ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان را دارد.

وفایی‌مقدم با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی شهرستان چرام افزود: جنگل‌ها، مراتع، چشمه‌ها، آبشارها، دشت‌های حاصلخیز و آثار تاریخی، از جمله ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که زمینه توسعه گردشگری طبیعی و کشاورزی را در این شهرستان فراهم می‌کنند.