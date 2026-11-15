جانشین فرمانده انتظامی مازندران از میزبانی حدود ۲۱ میلیون مسافر در روزهای جنگ خبر داد و گفت: با وجود حضور گسترده مسافران، این استان براساس اعلام فراجا کمترین میزان وقوع جرم را در کشور ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: این استان در روز‌های جنگ تحمیلی دشمنان، با وجود میزبانی حدود ۲۱ میلیون مسافر، براساس اعلام فراجا کمترین میزان وقوع جرم را در مقایسه با سایر استان‌های کشور به ثبت رساند.

سردار صمد کلاگر روز یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آمل، با اشاره به اهمیت نقش پلیس در تأمین امنیت عمومی افزود: امنیت پایدار علاوه بر اقتدار و توان عملیاتی مجموعه انتظامی، به اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز وابسته است و همراهی شهروندان در پیشگیری از جرائم و حفظ نظم اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی برنامه‌ریزی هدفمند، اقدامات پیشگیرانه، حضور میدانی نیرو‌های انتظامی و همکاری مردم را از عوامل مؤثر در کاهش وقوع جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی در مازندران دانست و بر ضرورت تداوم تعامل مردم با پلیس تأکید کرد.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه آمار حدود ۲۱ میلیون مسافر براساس اطلاعات ثبت‌شده از طریق کد ملی محاسبه شده است، گفت: با وجود حجم بالای حضور مسافران و شرایط خاص استان در روز‌های جنگ، مازندران کمترین میزان وقوع جرم را در کشور به خود اختصاص داد.

کلاگر این دستاورد را حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، حضور مؤثر پلیس در کنار مردم، مشارکت شهروندان و همکاری دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: مدیریت امنیت در استانی که در مقاطع مختلف میزبان جمعیت زیادی از مسافران است، به برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی عملیاتی و همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد.

وی همچنین هماهنگی فرماندهان انتظامی با فرمانداری‌ها، اعضای شورای تأمین و سایر دستگاه‌های مسئول را در مدیریت مسائل امنیتی شهرستان‌ها مهم دانست و بر رویکرد مردم‌محوری، قانون‌مداری و خدمت صادقانه در مجموعه انتظامی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، سرهنگ نیما تقوی به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان آمل معرفی و از خدمات سرهنگ مجید باقری جامخانه قدردانی شد.

سرهنگ باقری جامخانه نیز با حکم فرمانده انتظامی مازندران به‌عنوان رئیس پلیس اقتصادی استان منصوب شده است.