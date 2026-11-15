به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این اردوی هنری و رقابت حضوری نخستین جشنواره ملی فن بیان و گویندگی «نوا» است که به همت جهاددانشگاهی واحد هنر در دانشگاه تهران درحال برگزاری است.

در این دوره دو روزه بیش از ۳۵۰ دانشجو از ۵۲ دانشگاه کشور شرکت دارند .

هدف از اجرای این اردوی هنری شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان در حوزه فن بیان، گویندگی و اجرا اعلام شده است.

این رویداد فرصتی برای رقابت، یادگیری و تبادل تجربه میان شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند و با تمرکز بر آموزش تخصصی، در پی تقویت توانمندی‌های ارتباطی و رسانه‌ای دانشجویان و هموارکردن مسیر حضور آنان در عرصه‌های حرفه‌ای فن بیان، گویندگی و رسانه است.

برنامه‌های روز نخست این رویداد شامل رقابت حضوری، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های انتقال تجربه و نمایشگاه است. مراسم اختتامیه نیز روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه برگزار می‌شود و طی آن، منتخبان نهایی نخستین دوره جشنواره معرفی خواهند شد.

نخستین جشنواره ملی فن بیان و گویندگی «نوا» از ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ با انتشار فراخوان در هشت بخش رقابتی و در دو دسته فردی و کانونی آغاز به کار کرد. در مجموع، ۱۲۸۵ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید. پس از بررسی اولیه، ۹۰۰ اثر به مرحله داوری راه یافت و ۱۶ داور تخصصی طی یک ماه آثار را ارزیابی کردند.