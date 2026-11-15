به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه گفت: پرونده خرید و حمل ۶۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

جلیل غلامی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه افزود: مأموران نیروی انتظامی سربیشه هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.