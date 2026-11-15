مجموعه صوتی «چاپ خنده»، محصول مشترک رادیو صبا و دفتر طنز حوزه هنری، رونمایی خواهد شد و برنامه «نشان افتخار»، هم با معرفی زندگی و فعالیت‌های هنری استاد عیسی قلی‌پور، از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی مقامی و نوازندگی خراسان شمالی، از رادیو صبا پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، آیین رونمایی از مجموعه صوتی معرفی کتاب‌های طنز با عنوان «چاپ خنده» با همکاری دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا برگزار می‌شود.

این مجموعه صوتی با هدف معرفی آثار طنز در حوزه کتاب و ادبیات و آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌های طنز مکتوب تولید شده است و تلاش دارد با بهره‌گیری از قالب صوتی، زمینه ارتباط گسترده‌تر مخاطبان با کتاب‌های طنز را فراهم کند.

آیین رونمایی از مجموعه «چاپ خنده» با حضور احمد پهلوانیان، معاون صدای سازمان صدا و سیما، جمعی از استادان و بزرگان طنز کشور و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات، ۲۵ آبان‌ ساعت ۱۴ در تالار طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار می شود.

شرکت در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

برنامه «نشان افتخار» در ادامه رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران»، به معرفی زندگی و فعالیت‌های هنری استاد عیسی قلی‌پور، معروف به «عیسی بخشی»، از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی مقامی و نوازندگی خراسان شمالی می‌پردازد.

این برنامه با هدف معرفی مفاخر و چهره‌های تأثیرگذار فرهنگی و هنری کشور، در این قسمت به سراغ زندگی هنرمندی می‌رود که با هنر نوازندگی و فعالیت در عرصه موسیقی بومی، سهمی ارزشمند در حفظ و انتقال میراث موسیقایی خراسان شمالی داشته است.

استاد عیسی قلی‌پور، مشهور به عیسی بخشی، از هنرمندان موسیقی مقامی خراسان شمالی است که هنر نوازندگی او بخشی از هویت فرهنگی و هنری این منطقه را بازتاب می‌دهد. معرفی زندگی و کارنامه هنری این هنرمند، فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با گنجینه موسیقی بومی و میراث ناملموس این استان فراهم می‌کند.

برنامه «نشان افتخار» تلاش می‌کند با معرفی مفاخر، هنرمندان و چهره‌های اثرگذار این استان، ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی خراسان شمالی را به مخاطبان سراسر کشور بشناساند.

«نشان افتخار» امروز ساعت ۱۲:۱۵ از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.