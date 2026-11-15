به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس صنف قنادان کرمان گفت: دومین جشنواره کُلمپه در۲۷، ۲۸ و ۲۹ آبان ماه جاری در باغ تاریخی بیرم‌آباد کرمان برگزار می‌شود.

امیر رنجبر افزود: اولین جشنواره کُلمپه کرمان با استقبال بی‌نظیر مردم و بازتاب گسترده رسانه‌ای برگزار شد که به ما نشان داد کلمپه چه ظرفیت عظیمی برای معرفی شدن به سراسر ایران و حتی بازار‌های جهانی داردد

وی بیان کرد: هدف اصلی ما این است که کلمپه را از یک شیرینی سنتی به سوغات شاخص و برند تجاری استان کرمان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم و این گامی بزرگ برای توسعه استان است که هم به رونق صنعت قنادی کمک می‌کند و هم می‌تواند برای جوانان و مردم عزیز کرمان منبع درآمد و اشتغالزایی پایدار باشد.

رنجبر اضافه کرد: کُلمپه به واسطه استفاده از خرما به عنوان شیرین‌کننده اصلی جایگزین بسیار سالمی برای قند و شکر مصنوعی است و گزینه‌ای سلامت‌محور محسوب می‌شود.

کلمپه سنتی کرمان یکی از شیرینی‌های خوشمزه و پرطرفدار کرمانی است که درون آن مخلوطی از خرمای چرخ شده همراه با پودر هل و دارچین و گلاب قرار می‌دهند. خرما، آرد گندم و روغن از مواد اصلی آن هستند که بنا بر نوع کلمپه از کره، زعفران، گردو، پودر پسته و حتی آرد برنج هم در آن استفاده می‌شود.

کلمپه علاوه بر اینکه یک خوراکی جذاب و خوشمزه است، خواص بی نظیری هم دارد که به ویژه برای کودکان مفید است، چون فاقد هر گونه مواد نگهدانده است.