معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، قطعی برق چاه‌های کشاورزی را از موانع تحقق ظرفیت کامل تولید محصولات باغبانی و صادرات آن اعلام کرد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی برومندی در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغبانی و نقش مهم آن در صادرات گفت: بیش از ۵۰ درصد درآمد ارزی وزارت جهاد کشاورزی مربوط به حوزه باغبانی است، اما قطعی برق چاه‌های کشاورزی مانع بزرگی برای تحقق ظرفیت کامل تولید محسوب می‌شود.



وی با اشاره به جایگاه برجسته ایران در تولید محصولات باغبانی گفت: ایران جزو ۱۰ کشور برتر باغبانی در جهان است و علاوه بر تأمین نیاز ۹۰ میلیون ایرانی، در همه محصولات باغبانی صادرکننده محسوب می‌شود.

برومندی گفت : امسال، به رغم محدودیت‌ها و مشکلات مربوط به تأمین انرژی و قطعی روزانه ۹ ساعت برق چاه‌های کشاورزی، تولید محصولات باغبانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. برای نمونه، در استان کرمان کاهش تولید پسته تنها به دلیل همین قطعی برق رخ داده است، در حالی که تولید جهانی پسته امسال روندی کاهشی داشته و رقیب اصلی ما یعنی ایالات متحده نیز تولید محدودی دارد. با این وجود، ایران جایگاه خود را در بازار‌های جهانی از جمله اروپا حفظ کرده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و صادرکننده گفت: نگاه وزارتخانه این است که هیچ‌گونه مانع صادراتی وجود نداشته باشد و تعامل مستمر با اتاق بازرگانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی (مانند انجمن پسته) برای حل مشکلات و تسهیل صادرات در دستور کار قرار دارد.

برومندی درباره محصولات گرمسیری و توسعه کشت موز نیز افزود: تولید موز در کشور طی سال‌های اخیر از ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن به حدود ۳۷۰ هزار تن افزایش یافته است و با توسعه کشت ارقام جدید مانند «جی‌ناین» در استان سیستان و بلوچستان، کشور روزبه‌روز به خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات این محصول نزدیک‌تر می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اجرای برنامه‌های فنی و قانونی از جمله ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: شناسه‌دار کردن بستر‌های تولید و ارتقای استاندارد‌های کیفی، از جمله اقداماتی است که برای رفع موانع مقاصد صادراتی و باقیمانده سموم و کود‌ها با قدرت در حال اجراست تا زنجیره تولید تا صادرات محصولات باغبانی بیش از پیش تقویت شود.



