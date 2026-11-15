تیم‌های فولاد نی ریز، کود گلفام آمل، گل گهر سیرجان و پرسپولیس تهران در لیگ دسته یک والیبال، به چهارمین برد متوالی دست یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های هفته چهارم دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان ایران شنبه ۲۳ آبان با برگزاری ۱۶ دیدار در شهر‌های مسجدسلیمان، شیراز، قم (دو مسابقه)، شهر بابک، آمل، شاهرود، کرمان، تهران (سه دیدار)، قزوین، اراک، بجنورد، سیرجان و تبریز پیگیری شد.

تیم‌های پدیده صنعت اوج گلپایگان، افق قم، مس شهر بابک، آریشا قزوین، کریمه قم، گل گهر سیرجان، کود گلفام آمل، نیروی زمینی، امیر کبیر اراک، پرسپولیس تهران، نفت تهرانسر، ملل اردبیل، فولاد غدیر نی ریز، مقاومت شهرداری تبریز، عقاب نهاجا شاهرود و مس کرمان در این هفته موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل به شرح زیر است:

پدیده صنعت اوج گلپایگان ۳ – میعاد اقلید فارس یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰)

افق قم ۳ – ملوان تهران صفر (۳۳ بر ۳۱، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲)

مس شهر بابک ۳ – مقاومت تهران یک (۲۵ بر ۱۸، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷)

آریشا قزوین ۳ – صنایع غذایی گل‌ها تفرش صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷)

کریمه قم ۳ – استقلال بجنورد یک (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲)

گل گهر سیرجان ۳ – رعد پدافند ۲ (۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۱۵ بر ۱۲)

کودگلفام آمل ۳ – آرتا زاگرس کرمانشاه ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۱، ۱۵ بر ۱۱)

نیروی زمینی ۳ – طلایی پوشان ورامین ۲ (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۱۹ بر ۱۷)

امیر کبیر اراک ۳ – پدیده همدان یک (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱)

پرسپولیس تهران ۳ – روژ میوه زریبار مریوان ۲ (۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۱۵ بر ۱۳)

نفت تهرانسر ۳ – آینده سازان تهران صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۲)

ملل اردبیل ۳ – آزمایشگاه بوعلی قم ۲ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۲ بر ۲۵،۱۵ بر ۱۳)

فولاد غدیر نی ریز ۳ – پتروشیمی مسجد سلیمان یک (۲۵ بر ۱۷، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹)

مقاومت شهرداری تبریز ۳ – بنیس شبستر یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳)

عقاب نهاجا شاهرود ۳ – کوروش لاهیجان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۰)

مس کرمان ۳ – املاک احمدی چمستان ۲ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۱۶ بر ۱۴)

بر این اساس، تیم‌های فولاد نی ریز، کود گلفام آمل، گل گهر سیرجان و پرسپولیس تهران به چهارمین برد متوالی خود دست یافتند تا همچنان بدون شکست در صدر جدول چهار گروه این رقابت‌ها باقی بمانند.