رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: ارزیابی حلال‌بودن فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به بررسی ترکیبات، منشأ مواد اولیه و نحوه مصرف محصول نیاز دارد و نمی‌توان تنها بر اساس نام یا ظاهر یک ماده درباره آن داوری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین رستگار رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو گفت: برای ارزیابی حلال‌بودن فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، ترکیبات محصول و منشأ مواد اولیه باید به‌دقت بررسی شود.

او با اشاره به استفاده از الکل در برخی فرآورده‌ها، از جمله دهانشویه‌ها، گفت وجود یا نبود الکل به‌تنهایی برای تعیین وضعیت حلال محصول کافی نیست و نوع، منشأ، میزان و شرایط مصرف آن نیز باید مطابق ضوابط بررسی شود.

رستگار درباره ترکیبات با منشأ حیوانی یا دریایی، از جمله موادی که از نرم‌تنانی مانند حلزون استخراج می‌شوند، توضیح داد که برای ارزیابی وضعیت حلال این مواد باید ماهیت و منشأ دقیق آنها مشخص شود؛ بنابراین نمی‌توان درباره همه این ترکیبات حکم یکسانی صادر کرد.

به گفته رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، بررسی مستندات فنی تولیدکنندگان و انجام آزمایش‌های تخصصی می‌تواند به شناسایی منشأ مواد اولیه کمک کند. در این فرایند مشخص می‌شود که ترکیب مورد استفاده منشأ شیمیایی، زیستی یا حیوانی دارد؛ چراکه الزامات ارزیابی هرکدام متفاوت است.

رستگار هدف از این بررسی‌ها را اطمینان از رعایت ضوابط حلال، در کنار الزامات سلامت و کیفیت محصولات دانست و افزود شفافیت درباره منشأ ترکیبات به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.

او بررسی علمی و مستند ترکیبات و منشأ مواد اولیه را از الزامات ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و از راه‌های صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.