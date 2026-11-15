هفتمین نمایش آیینی مجموعه فرهنگی، تربیتی هیئت‌المهدی، با نام حضور مؤثر به مدت هفت شب، میزبان علاقه‌مندان و محبان حضرت زهرا (س) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،مسئول فرهنگی نمایش آیینی حضور مؤثر، با اشاره به برگزاری هفتمین دوره این رویداد گفت: این نمایش به مدت هفت شب برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت هیئت آیت‌المهدی برای ثبت‌نام و تهیه بلیت اقدام کنند.

مهدی همر‌آبادی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌های اجرایی و هنری این مجموعه با مشارکت نوجوانان انجام می‌شود، افزود: نوجوانان دهه هشتادی و نودی، نقش محوری و کلیدی در اجرای این نمایش آیینی دارند و در کنار آنان، پدران و مادران نیز در بخش‌های مختلف و پشت صحنه این رویداد حضور و مشارکت دارند.

وی با اشاره به رویکرد این مجموعه در فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت نسل نوجوان در عرصه‌های فرهنگی و هنری، گفت: نمایش آیینی حضور مؤثر حاصل همراهی و مشارکت خانواده‌ها و نوجوانانی است که با حضور خود در شکل‌گیری و اجرای این اثر نقش‌آفرینی می‌کنند.