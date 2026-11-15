کامیون‌داری در تار و پود زندگی ساکنان توره و گرمه در استان‌های مرکزی و خراسان شمالی ریشه دوانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ توره در شهرستان شازند استان مرکزی و گرمه در خراسان شمالی، دو شهری هستند که کامیون‌داری در تار و پود زندگی و اقتصاد مردمشان ریشه دوانده است، از فعالیت ۳۰۰ دستگاه کامیون در توره تا ناوگان بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاهی گرمه، اشتراکی که فاصله‌های جغرافیایی را به پیوندی فرهنگی و اقتصادی تبدیل کرده است.

توره، شهر سنگین‌سواران استان مرکزی، در شهرستان شازند با جمعیتی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر، یکی از شهر‌هایی است که زندگی و اقتصاد بیش از ۸۰ درصد مردم آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با کامیون‌داری گره خورده است.

قرار گرفتن این شهر در مسیر کریدور ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، موقعیت ویژه‌ای برای فعالیت کامیون‌داران فراهم کرده است، به‌طوری‌که حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون در این شهر در چرخه حمل‌ونقل و جابه‌جایی بار فعالیت دارند.

کامیون‌داری در توره تنها یک شغل نیست، بلکه بخشی از هویت اقتصادی و اجتماعی مردمان این شهر است، حرفه‌ای که در کنار رانندگی، زمینه اشتغال در مشاغل وابسته به حمل‌ونقل را نیز فراهم کرده است.

اما این ویژگی تنها مختص توره نیست، در جنوب غربی خراسان شمالی، شهر گرمه نیز با هویتی مشابه شناخته می‌شود، شهری که بیش از ۸۰ درصد مشاغل جمعیت حدود ۲۵ هزار نفری آن به‌نوعی با کامیون‌داری و صنعت حمل‌ونقل ارتباط دارد.

بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون در گرمه در مسیر‌های مختلف کشور به جابه‌جایی بار و کالا مشغول‌اند، حرفه‌ای که پیشینه آن به سال‌های دفاع مقدس نیز بازمی‌گردد و کامیون‌داران این منطقه در انتقال محموله‌ها و پشتیبانی جبهه‌ها، به‌ویژه در استان خوزستان، نقش‌آفرین بوده‌اند.

هفته ایران‌جان حالا فرصتی فراهم کرده تا با ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و اشتراکات مناطق مختلف ایران‌زمین بیشتر آشنا شویم؛ از توره در استان مرکزی تا گرمه در خراسان شمالی، دو شهری که با وجود فاصله جغرافیایی، در فرهنگ و هویت کامیون‌داری به یکدیگر نزدیک‌اند.