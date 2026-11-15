بیست و سومین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی رسانه ملی ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه به مدت ۳ روز با حضور مداحان و شعرای آیینی داخلی و خارجی در ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیست و سومین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی رسانه ملی ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه به مدت ۳ روز با حضور مداحان و شعرای آیینی داخلی و خارجی در ارومیه برگزار می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی در جلسه هماهنگی کمیته‌های برگزاری این اجلاسیه با اعلام این خبر گفت: آیین افتتاحیه این اجلاسیه ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه در محل تالار وحدت ارومیه برگزار می‌شود.

ناصر حجازی فر نشست ویژه بانوان، حضور در مزار شهدا، برگزاری آیین گلریزان برای زندانیان جرائم غیر عمد و آزادی آنان، برگزاری جلسه شعر آیینی و نشست صمیمی رئیس سازمان صدا و سیما با میهمانان بین الملل را از جمله برنامه‌های این اجلاسیه عنوان کرد.

او اجرای آیین زنجیرزنی سنتی مردم ارومیه در مراسم اختتامیه به عنوان میراث معنوی مردم این شهر، حضور میهمانان در تجمعات شبانه مردمی، برگزاری کارگاه هیات پژوهی با حضور استاد فروغی و برگزاری روضه خانگی در خانه شهدا و مداحان فوت شده شاخص استان در ارومیه و سایر شهر‌های آذربایجان غربی، از جمله دیگر برنامه‌های برگزاری اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی در ارومیه دانست.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی افزود: در این اجلاسیه ۱۸ مهمان بین المللی نیز حضور خواهند داشت.

در این جلسه حاضران و مدیران دستگاه‌های مربوطه نیز به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.