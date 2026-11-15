به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از انسداد محور کندوان از ساعت ۷ صبح امروز تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۶ آبان به‌منظور اجرای عملیات تعمیر و ترمیم در محدوده هریجان خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: این انسداد بنا بر درخواست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران و با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه فراجا انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای عملیات تعمیر و ترمیم در محدوده هریجان، حدفاصل سیاه‌بیشه تا هریجان، افزود: رانندگانی که قصد تردد در محور کندوان را دارند، در این مدت از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه استفاده کنند.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وضعیت جوی استان نیز گفت: آسمان استان امروز ابری و آفتابی است و برای بعدازظهر تغییرات جوی پیش‌بینی شده که هماهنگی‌های لازم با مجموعه راهداری و پلیس برای مدیریت شرایط انجام شده است.

عبادی از مردم منطقه چالوس خواست با عوامل راهداری و پلیس همکاری کنند و افزود: اجرای این عملیات با هدف افزایش ایمنی در محور کندوان انجام می‌شود.