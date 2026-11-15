در جریان این بازدید، آیت‌الله عاملی ضمن حضور در بخش‌های مختلف مرکز، از نزدیک ظرفیت‌ها و امکانات مجموعه در حوزه نگهداری، توانبخشی و مراقبت از افراد دارای معلولیت را مورد بررسی قرار داد و با اطلاع از وضعیت اسکان و روند ارائه خدمات به مددجویان، با جمعی از آنان و خادمان این مجموعه به گفت‌و‌گو پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل در این دیدار، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان، کارکنان و خادمان مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع)، خدمت به افراد دارای معلولیت و نیازمندان را اقدامی ارزشمند و در امتداد سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) دانست.

وی با تأکید بر جایگاه والای خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار داشت: خدمت به معلولان و نیازمندان، خدمت به اهل‌بیت علیهم‌السلام است و حضور و بازدید از چنین مجموعه‌هایی، جلوه‌ای عملی از فرهنگ فاطمی و علوی به شمار می‌رود.

آیت‌الله عاملی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت مستمر از افراد دارای معلولیت، بر لزوم توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مسئول و خیران به نیاز‌های مراکز نگهداری و توانبخشی تأکید کرد و خواستار تقویت حمایت‌های مادی و معنوی برای رفع مشکلات و تأمین نیاز‌های این مجموعه شد.

وی تلاش مجموعه‌های خیریه در نگهداری، مراقبت و حمایت از افراد نیازمند را شایسته تقدیر دانست و بر اهمیت مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حمایت از این قشر تأکید کرد.

درادامه این مراسم معنوی، همزمان با شام غریبان بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه عزاداری با نوحه‌سرایی و مدیحه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

آیت‌الله عاملی نیز در این مراسم در سوگ شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری و سوگواری پرداخت و حاضران با قرائت زیارت، ذکر مصیبت و توسل به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع)، در فضایی آکنده از حزن و معنویت به سوگواری پرداختند.

گفتنی است مؤسسه خیریه ائمه اطهار (ع) اردبیل از مجموعه‌های فعال خیریه استان در حوزه حمایت و نگهداری از افراد دارای معلولیت و نیازمندان به شمار می‌رود که با ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایفا می‌کند.