در مراسمی از وحید غلامی و بهرام فلاحتکار از پژوهشگران و اساتید دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا که در فهرست ۲ درصد پراستنادترین دانشمندان جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفتند تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه گیلان هم در این مراسم گفت: از ۲۴ دانشمند پراستناد دانشگاه گیلان، ۲ دانشمند در حوزه منابع طبیعی در صومعه‌سرا موفق شدند باتوجه به تحقیقاتی که در زمینه منابع آب و شیلات انجام دادند مورد استناد محققین دیگر کشور‌های جهان قرار گرفتند.

علی باستی بر استفاده از ظرفیت‌های علمی این دانشمندان در کشور تأکید کرد و افزود: این دانشمندان آمادگی دارند در بخش‌های منابع طبیعی و شیلات نیاز‌های مرتبط با جامعه را برآورده کنند.

وحید غلامی پژوهشگر برتر جهانی به خبرنگار هم در این مراسم، گفت: سال‌ها مسئولان موضوع کمیت آب را پیگیری می‌کردند، اما در سال‌های اخیر به کیفیت آب هم توجه می‌شود.

وی افزود:، چون سرانه بیمار‌های گوارشی و سرطان در استان‌های شمالی کشورمان از استاندارد‌های جهانی بالاتر است، پژوهش و مقالات من در زمینه کیفیت آب تهیه شده است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تجلیل از ۲ پژوهشگر و اعضاء هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی صومعه‌سرا، گفت: این ۲ پژوهشگر که جزو ۲ درصد پراستنادترین دانشمندان جهان هستند مایه افتخار جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه گیلان هستند.

سعید رحمت زاده افزود: در این شرایط سخت فعلی که دانشمندان ما دغدغه تولید علم دارند همچنان نام ایران را بر همه کانون‌های پژوهشی و علمی دنیا سربلند نگه می‌دارند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید نیازمندی‌ها و مطالبات این قشر نخبه و فرهیخته را در اولویت خود قرار دهند، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنیم از پژوهشگران و دانشمندانی که در خصوص نیاز‌ها و معضلات کشور و جهان تحقیق می‌کنند را حمایت کنیم.