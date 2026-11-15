پس از بروز اختلال گسترده در برخی خدمات مایکروسافت که دسترسی کاربران در نقاط مختلف جهان را با مشکل مواجه کرده بود، این شرکت از رفع اختلال و بازگشت خدمات مصرف‌کنندگان به وضعیت عادی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از آناتولی، در ادامه اختلال گسترده روز‌های گذشته، مایکروسافت اعلام کرده خدمات مصرف‌کنندگان این شرکت از ساعت ۱۶:۱۰ به وقت گرینویچ در روز جمعه، به‌طور کامل بازیابی شده است.

این شرکت همچنین از بازگشت پایدار خدمات سازمانی Microsoft ۳۶۵ و پردازش پیام‌های ایمیل معوق خبر داده است. اختلال اولیه کاربران دست‌کم ۷۰ کشور را تحت تأثیر قرار داده بود.