فلوشیپ جراحی سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با تأکید بر اهمیت غربالگری در تشخیص زودهنگام سرطان گفت: بخشی از بیماران زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیماری پیشرفت کرده و شانس درمان کاهش یافته است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر مجید اکرمی، فلوشیپ جراحی سرطان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با تأکید بر اهمیت غربالگری در تشخیص زودهنگام سرطان گفت: بسیاری از سرطان‌ها در مراحل اولیه بدون علامت هستند و همین مسئله موجب می‌شود بخشی از بیماران زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیماری پیشرفت کرده و شانس درمان کاهش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت سرطان در کشور افزود: اگرچه ایران از نظر میزان بروز سرطان در سطح متوسط به پایین جهان قرار دارد، اما از نظر مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در وضعیت متوسط به بالا قرار گرفته که این مسئله زنگ خطری برای نظام سلامت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، غربالگری را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سرطان دانست و بیان کرد: در برخی سرطان‌ها، غربالگری حتی می‌تواند ضایعات پیش‌سرطانی را شناسایی کند و پیش از تبدیل شدن آنها به سرطان، اقدامات درمانی انجام شود.

اکرمی با اشاره به پنج سرطان اصلی دارای برنامه غربالگری، سرطان روده بزرگ، سینه، دهانه رحم، ریه و پروستات را از مهم‌ترین موارد برشمرد و گفت: انجام آزمایش‌های متناسب با سن و عوامل خطر، از جمله ماموگرافی، تست خون مخفی در مدفوع، پاپ‌اسمیر، تست HPV، بررسی PSA و در افراد پرخطر سی‌تی‌اسکن ریه، می‌تواند نقش مؤثری در تشخیص زودهنگام این بیماری‌ها داشته باشد.

وی همچنین از اجرای طرح غربالگری رایگان سرطان برای هزار نفر از افراد کم‌برخوردار و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی خبر داد و افزود: این طرح با حمایت برخی نهاد‌ها و مراکز غیردولتی و زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می‌شود و هدف آن، افزایش دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات غربالگری، فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی برای گسترش این حمایت‌ها در آینده است.

این فلوشیپ جراحی سرطان با بیان اینکه طرح یادشده در حال حاضر از طریق کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مراکز حمایتی اجرا می‌شود، گفت: در این مرحله فراخوان عمومی برای ثبت‌نام وجود ندارد.

اکرمی در پایان از مردم خواست غربالگری سرطان را جدی بگیرند و با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی شهری، درباره آزمایش‌های مورد نیاز و سن مناسب انجام آنها راهنمایی بگیرند؛ چراکه تشخیص زودهنگام می‌تواند شانس درمان را افزایش و خطر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان را کاهش دهد.