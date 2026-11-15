به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و پس از موافقت نمایندگان با یک‌فوریتی شدن این طرح، از تلاش‌ها و اقدامات نیرو‌های وزارت اطلاعات در حوزه امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: ابتدا از طرف خودم و همه نمایندگان مجلس به عزیزان و رزمندگانمان و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات خداقوت می‌گویم و خسته نباشید عرض می‌کنم. این عزیزان در دو جنگ گذشته انصافاً خوش درخشیدند. باید توجه داشته باشیم که این عزیزان در حوزه امنیتی وزارتخانه، در فاصله بین دو جنگ نیز عملاً در میدان جنگ هستند؛ چراکه بار اساسی امنیت داخلی بر دوش آنهاست و تلاش و زحمات زیادی در این زمینه دارند.

وی با تأکید بر اینکه فرصت یک‌فوریتی شدن طرح برای بررسی دقیق‌تر نظرات کارشناسی فراهم شده است، افزود: به عزیزان و مسئولان وزارت اطلاعات که بدون شک نمایندگان بدنه این وزارتخانه نیز هستند، اطمینان می‌دهم که در جریان بررسی کارشناسی در کمیسیون، بنده و دوستانمان در کمیسیون و هیئت‌رئیسه مجلس در خدمت آنها هستیم تا نظراتشان را به‌طور دقیق بشنویم. ان‌شاءالله اصلاح ساختاری که در این زمینه دنبال می‌شود، با دقت نظر انجام خواهد شد تا بتوانیم هم پویایی وزارت اطلاعات را افزایش دهیم و هم تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا را در شرایط حساس کشور پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت درباره این طرح گفت: برای ارائه این طرح و موضوع اصلاح ساختار، هماهنگی‌هایی با دولت محترم انجام شده و شب گذشته نیز گفت‌وگوی مفصلی با رئیس‌جمهور داشتم. همچنین در جلسه هیئت‌رئیسه مجلس نیز به‌طور مفصل درباره این موضوع بحث شد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، آینده بهتری برای وزارت اطلاعات رقم بخورد و تلاش می‌کنیم این روند با همکاری دو قوه به‌سرعت طی شود.

وی همچنین با اشاره به طولانی شدن دوره سرپرستی وزارت اطلاعات گفت: زمان برای ما کوتاه است؛ چراکه همان‌طور که برادر عزیزم آقای عزیزی، رئیس کمیسیون مربوطه، اشاره کردند، بیش از هشت ماه است و وزارتخانه باید وزیر داشته باشد. لازم می‌دانم از زحمات برادر عزیزم آقای کریمی که در این هشت ماه شجاعانه و پرتلاش امور وزارتخانه را دنبال کردند، تشکر کنم. امیدواریم مسیر معرفی وزیر با همکاری مجلس و دولت در کمترین زمان و با بیشترین دقت طی شود.