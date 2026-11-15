معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع و ذخایر راهبردی دارویی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات پزشکی باید متناسب با نیاز دانشگاه‌ها و به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ آمادگی در شرایط اضطراری، از حبس منابع و اختلال در گردش تأمین جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی شهابی‌مجد، با اشاره به ضرورت مدیریت منابع و ذخایر دارویی دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز‌های خود، ذخایر راهبردی مناسبی از دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشند تا در شرایط اضطراری نیز امکان تأمین و ارائه خدمات درمانی فراهم باشد.

وی افزود: ایجاد ذخایر راهبردی ضروری است، اما این ذخایر باید به‌صورت هوشمندانه و مدیریت‌شده نگهداری شوند. نباید منابع مالی یا اقلام مورد نیاز در نقاطی حبس شوند که امکان استفاده مؤثر از آنها در سایر بخش‌ها وجود نداشته باشد.

شهابی‌مجد با تأکید بر نقش مدیریت منابع در پایداری زنجیره تأمین تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید ضمن حفظ آمادگی برای شرایط خاص، به گردش مناسب منابع و تأمین مستمر نیاز‌های بیماران نیز توجه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف دارو، مدیریت منابع مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های تأمین‌کننده از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌ها کمک کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: عبور از شرایط دشوار فعلی نیازمند همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، مجموعه‌های تولیدی، شرکت‌های پخش و سایر دستگاه‌های مرتبط است تا ضمن حفظ ذخایر راهبردی، امکان استمرار تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور فراهم شود.