همزمان با سراسر کشور، طرح همیار معلم در مدارس استان قم با هدف تقویت مشارکت دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری، افزایش انگیزه تحصیلی و شناسایی استعداد‌های معلمی در دوره متوسطه دوم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین افتتاح طرح همیار معلم در استان قم برگزار شد؛ طرحی که با هدف تقویت مشارکت دانش‌آموزان در فرآیند یاددهی و یادگیری، افزایش انگیزه تحصیلی، تقویت مهارت‌های اجتماعی و شناسایی استعداد‌های معلمی در دوره متوسطه دوم اجرا می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اهداف اجرای طرح همیار معلم گفت: این طرح در مدارس دوره متوسطه دوم سراسر کشور اجرا می‌شود و تلاش دارد دانش‌آموزان را علاوه بر یادگیری، در فرآیند یاددهی نیز مشارکت دهد.

ابراهیم رفیعی افزود: یادگیری از طریق تدریس به دیگران، استعدادیابی و تقویت مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان در دوره متوسطه دوم به‌تدریج وارد عرصه‌های اجتماعی می‌شوند، گفت: طرح همیار معلم فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان با مشارکت در فعالیت‌های گروهی، ضمن تقویت اعتمادبه‌نفس و خودباوری، مهارت تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را نیز تجربه کنند.

رفیعی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تحقق عدالت آموزشی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های عدالت آموزشی دنبال می‌شود.

از دیگر اهداف طرح همیار معلم می‌توان به ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی، بهبود میانگین نمرات، افزایش درصد قبولی و نرخ گذر دانش‌آموزان و همچنین شناسایی استعداد‌های علاقه‌مند به حرفه معلمی و هدایت آنان به سمت دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد.